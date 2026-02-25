Veïns de la Vall del Llémena denuncien que els tràilers segueixen passant en horari escolar malgrat l'acord de no fer-ho
També denuncien curses de cotxes d'alta gamma i la gran quantitat de ciclistes a la carretera, que n'agreugen la perillositat
Veïns dels pobles de la Vall del Llémena denuncien que els tràilers segueixen passant per la carretera Gi-531 en horari escolar, malgrat l'acord al qual s'havia arribat per no fer-ho. Des de la plataforma 'Per una carretera segura' lamenten els fets i reconeixen que estan "molt preocupats". De fet, diversos veïns han gravat tràilers passant i obligant als conductors de cotxes i també del bus escolar a fer maniobres i aturar el trànsit. Des de la plataforma demanen que es tingui en compte el que s'ha signat i la proposta de resolució aprovada al Parlament la setmana passada. Des de dues de les empreses reconeixen que s'havien compromès a evitar el pas de tràilers, assenyalen que en el pacte també es proposava també millores a la carretera.
Tot i que el malestar dels veïns ve de lluny, no va ser fins al novembre passat que es van decidir a fer la primera acció. Una trentena de manifestants van tallar la carretera Gi-531 per queixar-se i ja van advertir que seguirien insistint perquè es prenguin mesures. Poques setmanes més tard van concentrar-se davant de la seu de la Generalitat a Girona, després de reunir-se amb el delegat d'Interior. L'última vegada on es van voler fer escoltar va ser al Parlament, en una roda de premsa, abans que s'aprovés una proposta de resolució de la CUP i ERC en favor a prendre mesures per incrementar la seguretat, com la limitació a camions de dotze metres de llarg com a màxim.
Va ser en aquell contacte amb els mitjans de comunicació quan l'alcaldessa de Sant Martí de Llémena va explicar que havien signat un acord amb les empreses en el que es comprometien a evitar la circulació dels tràilers en horari escolar, un fet que ara els veïns denuncien que no es compleix.
Les empreses demanen millores
Segons fonts consultades per l'ACN de les dues empreses que van signar, l'acord contemplava que no passin els tràilers durant les hores que els autobusos escolars circulen, però també preveu millores a la carretera. Les empreses assenyalen que no es tracta de fer una via ràpida, sinó que quedi una via similar a la que uneix Santa Pau i Banyoles.
Aquestes fonts remarquen que des de que es va fer la sortida oest de Girona a Sant Gregori i l'increment de veïns el trànsit s'ha incrementat i deixen clar que la seva voluntat és que hi hagi "la millor convivència per a tothom i amb seguretat".
Curses de cotxes i ciclistes
Però els problemes, segons els denunciants, no acaben amb els camions. D'una banda, asseguren que hi ha concessionaris de cotxes d'alta gamma propers que porten els seus clients a aquesta carretera a fer conducció esportiva, perquè provin els nous models de cotxe.
D'això se n'han queixat repetidament els veïns, però lamenten que no s'ha aconseguit arreglar. En aquest sentit, des de la plataforma 'Per una carretera segura' expliquen que s'han instal·lat radars els dies posteriors a detectar aquests conductors, però el que volen és que "se sancioni les empreses" que ho promouen.
A tot aquest trànsit, lamenten, cal afegir-hi la gran quantitat de ciclistes que passen per la carretera i que en els trams de pujada obliga a reduir la velocitat, especialment en revolts tancats, ja que no se'ls pot avançar.
