Detenen dos treballadors de Núria pel robatori de la caixa forta de l'hotel
Els Mossos atribueixen el robatori a un grup de quatre persones que van forçar cinc espais del complex i van transportar la caixa forta amb un matalàs i un trineu
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que són treballadors del complex per la seva presumpta participació en el robatori a l’hotel de la Vall de Núria, a Queralbs. Segons la investigació, els fets haurien estat comesos per un grup de quatre persones i no es descarten noves detencions. Els arrestats tenen 38 i 52 anys i un d'ells ja comptava amb antecedents policials. Ambdós van ser arrestats aquest dimecres i aquest dijous passaran a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Ripoll.
Els fets es remunten a la matinada del 9 de febrer, quan els autors van accedir al complex hoteler i van forçar diversos espais del recinte. L’objectiu principal era la caixa forta del despatx d’administració, de més de 100 quilos de pes, que van aconseguir extreure després de trencar el bombí de la porta.
Per treure-la de l’edifici, la van arrossegar fins a una porta d’emergència fent servir un matalàs d’un llit de nadó. A l’exterior, la van carregar sobre un trineu de neu i van travessar l’explanada fins a les vies del tren cremallera. Des d’allà, van continuar per l’interior de les vies fins a la meitat del segon túnel en direcció a Queralbs, on van abandonar la caixa forta i el trineu. Quan es va recuperar, es va comprovar que havia estat oberta amb una radial i un pic, i que a dins només hi faltaven 150 euros.
Més robatoris
La resta d’assalts es van repartir per altres espais del complex. En una zona dedicada a activitats lúdiques per a mainada i famílies, els autors van forçar una porta i es van emportar un trineu gran i una jaqueta. Al bar restaurant de la part posterior de l’edifici principal, també van forçar les portes amb una pota de cabra i un tornavís i van obrir les caixes registradores, però no hi van trobar diners.
Passades les dues de la matinada, van entrar en una cafeteria de l’hotel forçant la porta de mercaderies i van violentar de nou les caixes registradores, també buides. Finalment, a la caseta de lloguer de trineus, van sostreure 200 euros d’una caixa registradora i uns 1.000 euros en efectiu d’un sobre, després de forçar la porta.
Durant les primeres diligències, la Unitat d’Investigació i la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll van localitzar a prop del lloc on s’havia abandonat la caixa forta eines que s’haurien utilitzat per als forçaments. Es van recuperar dues potes de cabra i un pic, que, segons els Mossos, haurien estat agafats d’una zona d’obres.
La investigació ha conclòs que hi hauria fins a quatre persones implicades, que són empleats del complex, Naturalment, com informa el cos policial, “coneixien perfectament les instal·lacions”, perquè van fer un recorregut “lògic i estudiat” pel recinte, amb l’objectiu principal de localitzar i endur-se la caixa forta. Les dues primeres detencions es van fer aquest dimecres i continua la recerca dels altres dos implicats.
