Els Comuns demanen frenar el nou mapa sanitari que posa en risc Campdevànol
El grup parlamentari alerta que el canvi territorial sanitari podria comportar la pèrdua de 80 llocs de treball a l'Hospital de Campdevànol, un 32% de la plantilla.
Els Comuns han registrat al Parlament una bateria de preguntes al Govern de la Generalitat per reclamar que s’aturi una reorganització territorial sanitària al Ripollès que, segons el grup, pot comprometre la viabilitat de l’Hospital de Campdevànol. La formació alerta que el canvi podria desviar cap a l’Hospital d’Olot part dels pacients que fins ara s’atenien a Campdevànol.
Segons expliquen els Comuns, la integració del consultori de Sant Joan de les Abadesses a l’ABS de Camprodon implicaria que Olot esdevingui el centre de referència per a uns 8.000 usuaris que fins ara eren atesos al centre del Ripollès.
El grup parlamentari adverteix que aquest desviament de pacients podria comportar la pèrdua d’uns 80 llocs de treball, una xifra que situen en el 32% de la plantilla de l’hospital comarcal.
Què demanen al Govern
En les preguntes registrades, datades el 25 de febrer de 2026 i signades pel portaveu David Cid Colomer, els Comuns assenyalen que el mateix hospital ha alertat públicament de les conseqüències del canvi. També hi apunten el risc d’un increment de les llistes d’espera i d’una pèrdua de qualitat assistencial.
Entre els punts que volen aclarir, els Comuns reclamen conèixer els criteris “tècnics, assistencials i econòmics” que justifiquen la nova divisió territorial. També demanen si el Govern ha elaborat un informe d’impacte previ sobre les conseqüències assistencials, econòmiques i laborals del desviament de pacients cap a Olot.
La formació posa el focus en la possible fragmentació sanitària de la comarca i en la coherència del canvi amb els principis d’equitat i cohesió que, segons indiquen, recull la Llei de ruralitat. A més, insten a obrir un diàleg formal amb ajuntaments, Consell Comarcal, Patronat de l’hospital i representants dels treballadors abans que la decisió sigui irreversible, i pregunten què es preveu fer amb l’equipament que pugui quedar buit.
