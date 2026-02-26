El Govern aixeca les restriccions per la Dermatosi a tot Catalunya i permet de nou el moviment de bestiar
Ordeig recorda que la vacunació és obligatòria i que el sector haurà de mantenir una “vigilància reforçada”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que a partir d’aquest divendres quedaran aixecades totes les restriccions per la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Catalunya, tal com estava previst. En declaracions als mitjans des del Parlament, ha explicat que això allibera 1.124 explotacions i 165 municipis afectats per l’últim focus de Capmany (Alt Empordà). La mesura permetrà reprendre amb normalitat el moviment d’animals arreu del territori, tot i que Ordeig ha recordat que la vacunació és obligatòria i que el sector haurà de mantenir una “vigilància reforçada”. Així mateix, ha dit que es continuarà fent mostreig amb analítiques per detectar qualsevol incidència.
El conseller, que ha insistit que el 100% dels animals que entrin a les explotacions hauran d’estar vacunat, ha apel·lat a la “responsabilitat de tothom” per evitar nous problemes sanitaris.
Pel que fa a l’impacte econòmic, ha recordat que ja s’han abonat 6,3 milions d’euros en indemnitzacions a les explotacions afectades, a més dels crèdits de l’ICF habilitats durant la crisi.
Nous ajuts
En paral·lel, el Govern treballa amb el sector en una nova ordre d’ajuts per recuperar el potencial productiu de les granges que van haver de fer buidatge sanitari. L’objectiu, segons el conseller, és que “cap granja” quedi fora de l’activitat i evitar la pèrdua de capacitat productiva, especialment en el cas de les explotacions de vaques de llet, que necessitaran més temps per recuperar-se.
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic