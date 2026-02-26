Mifas i la Fundació TRESC s'alien per impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat
A través d’aquesta col·laboració, posaran en comú metodologies d’intervenció i bones pràctiques
La Fundació Mifas i la Fundació TRESC han signat un acord per sumar esforços i coneixements amb l'objectiu de promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat i amb trastorns de salut mental.
Les dues entitats assenyalen a través d'un comunicat que l’aliança neix "de la necessitat de donar una resposta més efectiva a les persones amb discapacitat del territori gironí, facilitant el seu accés al món laboral des d’una perspectiva integral". L’objectiu és "contribuir a la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones, incidint especialment en la seva inserció laboral i reduint el risc de situacions de discriminació i exclusió social".
L’acord, amb una vigència inicial de quatre anys, estableix un marc de col·laboració estable basat en el treball conjunt, la complementarietat d’experteses i una visió estratègica compartida. L’aliança se centra inicialment en el desenvolupament conjunt de l’àrea laboral, amb la creació d’un servei compartit que doni resposta a les necessitats dels col·lectius atesos per ambdues organitzacions. A través d’aquesta col·laboració, Mifas i la Fundació TRESC posaran en comú metodologies d’intervenció i bones pràctiques en inserció laboral.
