Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
Jordi Hostench va lamentar que no hagi estat identificat, però, en canvi, rebi les sancions
El regidor d’Alternativa per Ripoll-CUP, Jordi Hostench, ha acumulat fins a cinc denúncies de la Policia Local, per diversos actes tipificats com a incivisme a les ordenances del municipi, malgrat que ell afirma que “mai he estat identificat”. Tres d’aquestes sancions es van produir per enganxades de cartells del col·lectiu La Metxa, al qual pertany i n’és tresorer. Una altra per estar bevent en la via pública, davant del mateix Casal La Metxa, i una cinquena per pintar un mural a favor de Palestina en una façana de la carretera de Barcelona. Hostench considera que en el fons “sembla una estratègia per desarticular-nos, posant-nos multes a títol individual”.
Després de rebre les denúncies, que es van interposar fa més d’un any, però a les quals en pot sumar una de nova per una comparsa del carnaval que es va celebrar dissabte passat a Ripoll, Hostench ha fet al·legacions a través de l’organització antirepressiva Alerta Solidària. En aquestes s’hi destaca la “falta de proves i d’identificació”, segons explica el mateix regidor, que alhora remarca “el silenci administratiu posterior”. De totes maneres lamenta “la impunitat del cos policial que malgrat no poder demostrar res, tampoc li representa cap conseqüència posterior” o bé que la fórmula vol coaccionar a les persones que poden tenir la temptació de pagar per treure’s la multa del damunt.
En el ple ordinari de febrer que es va celebrar dimarts al vespre, l’alcaldessa Sílvia Orriols va “rebutjar frontalment al grupuscle” vinculat a La Metxa, CUP, Plataforma Antifeixista del Ripollès, o Casal Bagauda que va participar en el Carnaval i que segons ella tenien la intenció de “rebentar-lo” amb una comparsa contra Aliança Catalana i l’equip de govern de Ripoll. Orriols va afirmar que el públic va replicar-los amb una xiulada, i que malgrat que alguns veïns li han demanat de canviar les bases del concurs, no ho farà “perquè amb la vergonya que van passar, dubto que hi tornin”.
A més va informar que s’ha obert un expedient sancionador per actes incívics, com ara clavar adhesius a fanals i mobiliari públic amb la cara de la mateixa alcaldessa o amb lemes com “Ripoll vila repressiva”. En el cas de les sancions a Hostench, Sílvia Orriols va explicar que l’hi imputen “en tant que responsable que signa la sol·licitud fer les diferents activitats” i va afirmar que tenen imatges d’ell participant en la pintada del mural pro Palestina.
Jordi Hostench afirma que també han identificat adhesius a davant del Monestir pertanyents a Aliança Catalana, i que en aquest cas no es castigarà a ningú. L'alcaldessa li va respondre que els adhesius els pot tenir qualsevol persona perquè els reparteixen a les parades
