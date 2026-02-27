Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
La portaveu d’ERC a l’Ajuntament ha anunciat que no repetirà com a cap de llista ni en un lloc destacat a les municipals
Els resultats de les últimes eleccions municipals de Ripoll van deixar un panorama complex a causa de la victòria d’Aliança Catalana amb majoria simple. Els sis regidors liderats per Sílvia Orriols no ho tenien gaire bé per governar, perquè els faltaven tres regidors més que cap dels altres partits estava disposat a aportar, i menys després de quatre anys de cordó sanitari. En aquest escenari els tres partits d’esquerres, van presentar durant la segona setmana de juny de 2023 una proposta per encapçalar el consistori. ERC, PSC i CUP van plantejar un govern tripartit sumant els seus set regidors i esperant la complicitat de Junts, que durant la nit electoral havia renunciat a l’alcaldia després dels pitjors resultats de la seva història.
En la proposta de tripartit, la republicana Chantal Pérez es proposava com a alcaldessa. A darrera hora, el gir de timó de Junts, que finalment va plantejar a la seva cap de llista Manoli Vega com a alcaldable, i la manca d’entesa amb les esquerres, que van votar Pérez, va acabar amb la vara d’alcaldessa en mans de Sílvia Orriols. I a partir d’aleshores el protagonisme de l’alcaldessa i del seu partit ha estat cada cop més gran no només a Ripoll, sinó a tota Catalunya.
A manca d’un any per l’inici de la cursa electoral, la mateixa Chantal Pérez ha fet un pas al costat, anunciant que no repetirà com a cap de llista dels republicans a les eleccions de maig de 2027. Tampoc ho farà en cap dels primers llocs que presenti ERC, donant així per tancada una etapa a la política local que va iniciar el 2019. Chantal Pérez seguirà com a regidora i portaveu fins a final de mandat, i també com a consellera i vicepresidenta del Consell Comarcal del Ripollès, però ha demanat que el futur candidat “no estigui vinculat a tot el que ha passat aquests últims anys, per tal de reiniciar sinergies”.
Sobreexposició mediàtica
La forma com s’ha magnificat la política ripollesa en aquest temps, la sobreexposició mediàtica dels regidors, i els desacords no només amb l’equip de govern sinó també entre la mateixa oposició, han portat Pérez a prendre aquesta decisió. Durant el pròxim any ERC haurà de remoure les bases ripolleses per trobar qui lidera el partit a escala local en el futur. El nom de Teresa Jordà, exalcaldessa de Ripoll durant vuit anys (2003-2011) però ara mateix consolidada com a diputada al Congrés de Madrid, sobrevolarà aquest debat.
Dels candidats que es van presentar a les eleccions municipals de 2023 ja van renunciar a la seva regidoria tant la cap de llista de Junts, Manoli Vega, com el de la CUP, Dani Vilaseca. Durant 2025 també va plegar una altra regidora de Junts, Maria Soldevila, que hauria estat alcaldessa en cas que la moció de censura que tota l'oposició estava cuinant ara fa un any, no hagués estat avortada des de Waterloo per l’executiva nacional del partit. Ara, ni que sigui de forma diferida, Chantal Pérez és una nova víctima d’una escena política convulsa, on curiosament tots els regidors de l’equip de govern d’Aliança Catalana es mantenen en el càrrec. En la resta de grups, ja hi ha hagut fins a cinc relleus, tres dels quals a Junts, el principal partit de l’oposició.
