El Col·legi de Metges presenta el nou arxiu digital amb el fons documental
Joaquim Nadal ofereix una conferència sobre la importància de preservar la memòria en el sector
El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha culminat el desenvolupament d’un projecte d’organització documental i digitalització del seu arxiu, iniciat fa vuit anys. Un procés que tenia doble objectiu: millorar la gestió interna i la transparència administrativa de la institució i preservar i fer accessible el patrimoni històric del Col·legi des de la seva fundació, l’any 1894. És el primer projecte d’aquestes característiques a tot l’Estat.
Aquest procés s’ha desplegat progressivament per fases i ha permès identificar, classificar i descriure el conjunt de la documentació generada al llarg de més d’un segle d’activitat col·legial.
Per donar a conèixer el projecte, el COMG va organitzar aquest dijous un acte obert sota el lema Posem el passat, el present i el futur del COMG al teu abast. La benvinguda a l’acte va anar a càrrec del Dr. Josep Vilaplana, president del COMG. Per tal de donar a conèixer els procediments seguits durant tot el procés, així com una síntesi de la la feina duta a terme i alguns exemples dels materials tractats i digitalitzats, van intervenir el director i coordinador del projecte, Miquel Casademont, així com els arxivers del projecte Pau Font i Santi Fonfría.
La sessió va incloure també la conferència Preservar la memòria: l’arxiu del COMG, a càrrec de Joaquim Nadal, catedràtic d’Història i exdirector de l’Institut Català del Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de posar en valor la importància de conservar i difondre la memòria documental de les institucions. Va tancar l’acte el Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Borràs.
