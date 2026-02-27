Futur per Puigcerdà s'alia amb Junts i obre la campanya per les municipals
Jordi Turull avala l'acord i Francesc Armengol anuncia la seva candidatura a l'alcaldia a la capital cerdana
Miquel Spa
Puigcerdà ha estat escenari aquest divendres de la presentació d’una nova etapa política al municipi. El grup Futur s’ha integrat a Junts per Catalunya amb l’objectiu de concórrer conjuntament a les eleccions municipals del 27 de maig sota una nova marca que, provisionalment, es denomina Junts pel Futur.
Francesc Armengol, que assumirà el lideratge de la candidatura ha defensat que la iniciativa vol sumar sensibilitats dins un mateix espai polític i reforçar un projecte compartit per a la capital cerdana i el conjunt de la Cerdanya. Segons ha exposat, "la confluència respon a una visió comuna sobre el desenvolupament del municipi i a la voluntat de consolidar una alternativa sòlida i cohesionada".
Des de la nova plataforma s’assumeix la responsabilitat d’integrar-se en una estructura de més abast, aportant-hi —segons Armengol— valors, compromís i arrelament al territori. El projecte es presenta com un nou punt de partida que vol deixar enrere etapes anteriors i obrir un camí orientat a l’estabilitat i als resultats.
La candidatura estarà formada per homes i dones provinents dels dos espais polítics. La nova marca, que combina els conceptes de “Junts” i “Futur”, es manté oberta a ajustos formals, però ja es dona per fet que serà la base del projecte electoral amb què es presentaran als comicis municipals de l'any que ve.
Amb aquest moviment, l’espai postconvergent a Puigcerdà busca reforçar la seva presència i articular una proposta unitària amb l’horitzó posat en les properes eleccions.
L'acord també ha estat avalat pel cap de política municipal de Junts i president del Consell Comarca, Isidre Chia, el qual ha apuntat que a partir d'ara la formació activa una feina als disset municipis per encarar les eleccions amb bons equips de treball. Chia ha llançat un avís als que mouen crítiques internes al partit: ."nosaltres no ens estem per tonteries".
Per la seva banda Jordi Turull ha lamentat que l'acord no s'hagi produit abans i ha remarcat que tant Junts com Futur està formada per mateix tipus de gent interessada en fer fàcil la vida de les persones.
