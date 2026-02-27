La Garrotxa acollirà per primera vegada la Fira Gegantera de les Comarques Gironines
Sant Esteve d’en Bas serà la seu de la fira, que se celebrarà el 21 de març de 2026 al Parc de l’Estació, i preveu aplegar un miler de persones en un dia ple d’actes i celebracions
Sant Esteve d’en Bas serà la seu de la Fira Gegantera de les Comarques Gironines 2026, que per primer cop es farà a la Garrotxa. La jornada, prevista per al dissabte 21 de març al Parc de l’Estació, coincidirà amb el 40è aniversari dels gegants Gaiotàs i Biela.
L’esdeveniment —en la seva VII edició— l’organitza la Colla de Geganters i Grallers d’en Bas i compta amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines i de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, amb suport de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i la Diputació de Girona. Segons el vicepresident de la Coordinadora, Marc Romero, el municipi ha estat escollit perquè “ens ho ha posat fàcil” a l’hora d’organitzar actes i per l’empenta de la colla local.
La Vall d’en Bas ja havia acollit el 2023 la Vila Gegantera i la Trobada Gegantera Provincial, una cita de format més local que volia dinamitzar el poble amb activitats diverses.
Un dia sencer d’actes
El programa del 21 de març començarà amb matinades de grallers pels carrers i l’acte d’inauguració. Al matí també s’hi han previst una taula rodona sobre el paper de la gralla dins el món geganter, un taller infantil i una mostra de balls cantats de la faràndula de la Vall amb el Cor Infantil de la Garrotxa.
Al migdia hi haurà un dinar popular obert a veïns i visitants, i a la tarda la programació inclourà un cafè–col·loqui amb Adifolk, la plantada de gegants i una gran cercavila commemorativa pels carrers del poble. La jornada es tancarà amb l’acte central del 40è aniversari i un correfoc amb colles convidades; l’organització preveu aplegar-hi unes 1.000 persones.
Per a l’alcaldessa, Magda Roca, acollir la fira és “un honor” i permet posar el focus en la tradició gegantera del municipi coincidint amb l’efemèride dels seus gegants.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car