L'Audiència arxiva el cas contra la treballadora investigada pel brot de covid en una residència de Sant Joan les Fonts
El tribunal ha desestimat el recurs interposat per l'acusació particular perquè "no hi ha prou elements indiciaris"
L'Audiència de Girona ha arxivat el cas contra la treballadora investigada pel brot de covid en una residència de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) en el qual van morir set persones. La família d'un dels usuaris finats va interposar una demanda, però el Jutjat d'Olot en va decretar el sobreseïment. Ara, el tribunal ha confirmat aquesta resolució i el cas ha quedat arxivat definitivament després de cinc anys d'instrucció. L'advocada de l'empleada, Mònica Vilar, ha destacat que els magistrats han confirmat que no hi ha cap prova que acrediti que la investigada estigués contagiada, que constava una PCR negativa realitzada pel centre, i que no hi havia cap relació de causalitat entre la conducta de la treballadora i el resultat produït.
El brot a la residència de Sant Joan les Fonts es va detectar a principis de l'agost del 2021 arran d'un cribratge que es va fer entre els professionals. El departament de Drets Socials va detallar aleshores que havia provocat set defuncions i que hi havia 15 residents i sis treballadors contagiats.
El centre, gestionat per la cooperativa Suara, va anunciar l'obertura d'una investigació interna per determinar les causes que van provocar el contagi. En paral·lel, la família d'una de les residents finades va decidir emprendre accions judicials contra una de les treballadores; perquè consideraven que era responsable dels fets, ja que li hauria explicat a una companya que, malgrat estar contagiada, es prendria una pastilla i aniria a treballar.
El Jutjat d'Instrucció 1 d'Olot va investigar el brot, però, després d'obrir diligències i citar testimonis, va dictar el sobreseïment provisional del cas. Aleshores la família va interposar un recurs a l'Audiència de Girona, però el tribunal ha ratificat la decisió del Jutjat olotí i s'ha acollit a l'argumentació que va exposar.
En l'escrit, els magistrats han conclòs que, un cop examinades les actuacions, "no hi ha prou elements indiciaris per acordar la continuació del procediment". Entre altres raons, indiquen que els Mossos d'Esquadra, en el seu atestat, afirmen que no hi ha elements suficients que sostinguin la responsabilitat penal de la treballadora investigada. L'atestat assenyala que existeix un dubte raonable, ja que no es pot acreditar que la investigada fos l'única persona contagiada o amb símptomes que tingués contacte amb la resident que va morir.
A més, l'empleada va exposar que feia més d'un any i mig que tenia tos i, per tant, podia pensar que la patia per altres motius aliens a la covid. El tribunal també subratlla que, els durant els dies dels fets, el centre li va fer una PCR a la investigada i va donar negativa.
Sense base probatòria "suficient"
L'advocada de l'empleada, Monica Vilar, ha ressaltat que l'empresa va acomiadar-la quan van passar aquests fets, però que després el Jutjat Social de Girona el va declarar improcedent. "No hi havia delicte, ni prova, ni causa penal que justifiqués aquest procediment. Aquest arxiu posa fi a cinc anys d'un procediment que ha tingut un profund impacte personal i professional per la investigada, sense que mai hagi existit base probatòria suficient", ha remarcat Vilar.
