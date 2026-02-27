Més de 280 gironins ja tenen assistents de veu a casa per combatre la soledat no desitjada
La iniciativa 'Veus en Xarxa', impulsada per la Creu Roja i la Fundació Amancio Ortega, també vol que les persones grans surtin i socialitzin per reintegrar-les al seu entorn comunitari
La soledat no desitjada és un dels reptes silenciosos més urgents que pateix la nostra societat. Per a fer-hi front, la Creu Roja i la Fundació Amancio Ortega impulsen des del 2023 ‘Veus en Xarxa', un projecte estès arreu de l’Estat espanyol que uneix la tecnologia i el caliu humà del voluntariat. A les comarques gironines, 286 persones van participar l'any passat en la iniciativa (245 dones i 41 homes).
El projecte proposa un model d'intervenció híbrid, amb la introducció d'assistents de veu a les llars, combatent d'aquesta manera la bretxa digital amb un dispositiu que "no jutja i sempre respon", que permet fer videotrucades, configurar recordatoris mèdics (també un avís per recordar quan toca prendre la medicació) i accedir a diverses opcions d'entreteniment. En aquest sentit, es converteix en una eina de salut preventiva i cognitiva, que també actua com a catalitzador de l’estat d'ànim.
Tot, amb un equip de 30 persones voluntàries al darrere. I és que el dispositiu és un primer pas per entrar a les llars, detectar les necessitats de les persones usuàries i fomentar relacions. L’objectiu final del projecte no és que les persones grans es quedin a casa parlant amb un assistent virtual, sinó que surtin i socialitzin. I és que la iniciativa busca reintegrar-les al seu entorn comunitari i fomentar la seva participació activa. Aquesta estratègia es basa a facilitar la comprensió de les eines digitals i, alhora, en crear oportunitats perquè les persones grans visitin els espais de la Creu Roja i participin en tallers i activitats presencials.
