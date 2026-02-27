La nova tarifa de l’ATM, en set preguntes: què canvia al bus, al bitllet i què queda fora
A partir del 2 de març, l'ATM de les comarques gironines oferirà transbordaments gratuïts, fins a tres, amb un límit de temps que variarà segons les zones, amb un total de 208 municipis integrats
Les comarques gironines faran un pas més en la integració tarifària a partir del 2 de març, segons ha avançat la consellera Sílvia Paneque abans del Consell d’Administració de l’ATM. La Generalitat calcula que el nou escenari beneficiarà més de 400.000 persones i facilitarà els desplaçaments amb un sol títol, especialment en els trajectes amb transbordament. En la pràctica, el principal guany per a l’usuari és que podrà combinar línies de bus interurbà sense haver d’anar comprant títols diferents cada vegada que canvia d’autobús.
Quins beneficis notarà l’usuari mitjà?
D’entrada, més facilitat per fer transbordaments: el fullet informatiu de l’ATM recull que els títols integrats permeten fins a tres transbordaments gratuïts dins un límit horari. Aquest marge varia segons les zones: 1 hora i 15 minuts (1 zona), 1 hora i 30 minuts (2 zones), 3 hores (3 zones) i 4 hores i 15 minuts (4 zones).
A més, el document remarca que el sistema integrat inclou 208 municipis repartits en 11 zones, i que l’usuari pot consultar el còmput de zones segons el municipi d’origen i de destinació.
Com pot afectar els preus dels bitllets actuals?
Sobre el preu final que acabarà pagant cada viatger, Paneque no ha posat exemples concrets per a adults més enllà del missatge general: un sol títol per moure’s i bonificacions esteses. El fullet de títols i tarifes 2026 sí que publica imports per 1 a 4 zones i indica que són tarifes amb reducció del 50%, en aplicació del RDL 9/2024 i amb finançament del Ministeri i la Generalitat.
Entre els preus que hi figuren, la T-10 costa 6,40 euros (1 zona) i la T-MES 26,65 euros (1 zona), mentre que la T-16 hi consta com a gratuïta (1 zona) per a infants i adolescents d’entre 4 i 16 anys.
Quines millores hi haurà en el bus interurbà?
El focus del canvi és tarifari i d’ús: més facilitat per enllaçar línies i fer recorreguts amb transbordament dins el temps establert, amb validació del títol a l’inici del viatge i en cada canvi.
Paneque també ha anunciat un desplegament d’informació a través de la web i dels punts de venda, i ha xifrat en 315 els establiments on es donarà suport informatiu.
Hi haurà període de transició?
Segons la consellera, el sistema arrencarà el 2 de març i durant la primera setmana es preveu un període d’adaptació i “progressió” del funcionament. El fullet també indica que els títols adquirits a partir del 15 de gener de 2026 mantenen la validesa fins al proper canvi de tarifes, sense perjudici del període addicional que s’estableixi.
Per què els autobusos urbans no s’hi inclouen automàticament?
La consellera i la Direcció General de Mobilitat han remarcat que els urbans depenen dels ajuntaments, que són qui defineixen la seva política tarifària. Per això, la incorporació dels títols propis de cada ciutat s’haurà d’abordar cas per cas, en funció de si el municipi ho vol i de les plataformes que tingui disponibles.
Quins ajuntaments s’hi incorporen que abans no eren a l’ATM?
Paneque ha afirmat que s’hi integren ajuntaments que fins ara no formaven part de l’ATM de Comarques Gironines. L'ATM ha creat un “comptador de zones” per consultar municipis i zones tarifàries.
Quan s’espera la integració ferroviària?
Paneque ha situat la integració ferroviària en un pas posterior i l’ha vinculat al desplegament del bitllet únic que treballa el Ministeri. Ha parlat del segon semestre d’aquest any com una aproximació, però ha insistit que no hi ha un calendari tancat.
