Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
Fa anys que la institució que tracta pacients amb càncer fracciona els serveis de missatgeria a través de contractes menors en comptes de licitar els serveis a través d'un concurs públic.
Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern entre els anys 2022 i mitjan 2025 pel trasllat de mostres biològiques de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), segons ha avançat eldiario.es. Els serveis han consistit en el transport de mostres entre la seu de Girona i altres centres i laboratoris de la institució.
Els encàrrecs s’haurien formalitzat mitjançant contractes menors, un procediment que permet adjudicacions sense concurs públic sempre que no se superin determinats imports. La facturació s’hauria distribuït en diversos contractes d’import inferior al límit establert per aquest tipus de tramitació. En conjunt, l’import anual rondaria els 50.000 euros, IVA inclòs. Els contractes que s'han estat adjudicant a dit cobreixen serveis que costen a l'ICO cada any centenars de milers d'euros. Només el servei de missatgeria es calcula que puja gairebé mig milió d'euros anuals.
L’ICO és un ens públic adscrit al Departament de Salut que disposa de centres a Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Tarragona, i és centre de referència en l’àmbit oncològic a Catalunya. L’organisme presta serveis de prevenció, assistència, recerca i formació especialitzada en càncer i atén una part majoritària de la població adulta catalana.
Segons fonts consultades per aquest diari, l'ICO ha confirmat que "els proveïdors contractats compleixen en tot moment la normativa vigent aplicable al servei prestat". La institució afegeix que aquest tipus de mostres es traslladen "degudament protegides en contenidors adequats a la normativa vigent" i que "en cap cas es posa en risc la qualitat i seguretat dels pacients i de la ciutadania".
Per altra banda, en referència al procediment contractual, exposen que "des d’inicis de l’any 2025 s’ha treballat en la preparació d’una licitació per a la contractació del servei de missatgeria corporatiu per a tots els centres de la institució". El concurs públic es va publicar a finals de 2025 i actualment es troba en fase d’anàlisi d’ofertes. Posteriorment es procedirà a la valoració de les propostes i a l’adjudicació del servei amb l’objectiu de donar cobertura a tots els centres, inclòs el territori de Girona.
Antecedents en la contractació
No és la primera vegada que es qüestiona el procediment de contractació a l’ICO. El mateix mitjà també va informar mesos enrere sobre el fraccionament de contractes para evitar licitar diversos serveis sense recórrer al concurs públic. Entre altres aspectes, l'ICO hauria obert un expedient a diversos directius de l'entitat després que una denúncia interna alertés que s'estaven fraccionant els contractes de manteniment i duplicant pagaments a una constructora.
Finalment, també el servei de missatgeria de l'entitat i inclús el trasllat de pacients en ambulància fa anys que s'estaria adjudicant a dit mitjançant contractes menors.
