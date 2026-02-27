El pla Mossos-Bisbat blinda els 1.100 temples gironins: els danys i robatoris cauen un 79%
La col·laboració entre les comissaries i els arxiprestats, juntament amb l'assessorament a les parròquies, ha estat clau per reduir la vulnerabilitat dels temples
Els furts, robatoris i danys als més de 1.100 temples de la diòcesi de Girona han caigut de manera sostinguda des que, l'any 2010, el Bisbat i els Mossos d’Esquadra van activar un pla específic de prevenció després d’una onada de furts en esglésies, ermites, santuaris i centres parroquials. Si aquell any es van arribar a comptabilitzar 38 denúncies, el 2025 el balanç es va tancar amb vuit incidències, és a dir, un 79% menys.
El balanç de l'any passat es va donar a conèixer en una reunió de seguiment celebrada el passat 13 de febrer, en el marc del dispositiu de coordinació entre el Bisbat de Girona i el cos policial. Segons el recompte presentat, el 2025 es va registrar un furt, quatre robatoris i tres casos de danys al patrimoni, registrant, d'aquesta manera, una incidència menys que l'any anterior.
En la trobada hi van participar el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, i el vicari general, Joan Soler; a més de la comissària en cap de la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, i el caporal Jaume Guinó.
Substitució d'imatges originals per rèpliques
El projecte es basa en el contacte fluid entre les comissaries i els arxiprestats —un vincle que, segons es remarca en els balanços periòdics, s’ha anat reforçant amb els anys—, així com en l’assessorament a les parròquies per reduir vulnerabilitats. Entre les actuacions que s’han aplicat des de l’inici del pla hi ha la instal·lació de sistemes de protecció i seguretat, la substitució d’imatges originals per rèpliques en alguns casos, contactes i visites per donar consells preventius i l’elaboració d’un cens d’objectes de valor, a més de consells sobre noves estafes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car