Un sol títol de bus per moure’s per les comarques gironines: la nova integració arrenca el 2 de març
La Generalitat calcula que més de 400.000 persones quedaran incloses en el nou sistema, amb 315 punts de venda informant-ne.
Les comarques gironines passaran a funcionar amb una única zona tarifària a partir del 2 de març, segons ha avançat la consellera Sílvia Paneque abans del Consell d’Administració d’ATM. La Generalitat estima que el canvi incorporarà més de 400.000 persones a la nova àrea i facilitarà els transbordaments amb un sol títol.
Paneque ha situat la decisió com un pas “llargament reivindicat” i ha explicat que el departament ha treballat els últims mesos per tipificar 11 zones tarifàries i integrar-les en una sola dins l’àmbit de les comarques gironines.
Segons la consellera, la nova integració permetrà guanyar intermodalitat en els autobusos interurbans: l’objectiu és que l’usuari pugui canviar de línia “amb un únic bitllet, amb un únic títol”, sense haver d’anar acumulant opcions diferents per a cada trajecte.
El canvi també inclou l’extensió de títols bonificats. Paneque ha esmentat la T-Jove, la T-16 i la T-10, i ha remarcat especialment el cas dels joves fins a 16 anys: amb la integració, ha dit, la T-16 quedarà bonificada sense “diferents nivells de preu”.
Informació i punts de venda
La Generalitat preveu un desplegament informatiu a través dels mitjans, la web i la xarxa de venda de bitllets. Paneque ha xifrat en 315 els punts de venda on també s’ha de facilitar aquesta informació.
En paral·lel, la consellera ha indicat que el nou escenari incorpora ajuntaments que fins ara no formaven part de l’ATM de Comarques Gironines, un fet que, segons ha dit, ha de reforçar la governança del sistema i acostar-ne els avantatges a més municipis.
I els urbans i el tren?
Preguntada per la integració dels autobusos urbans, la consellera ha recordat que són els ajuntaments els que gestionen la política tarifària i que, per tant, la incorporació dels títols propis dependrà de cada municipi i dels tràmits que vulgui impulsar.
Sobre la integració ferroviària, Paneque ha diferenciat el que s’aprova ara —la integració a interurbans— del futur bitllet únic en l’àmbit del tren, que s’està treballant amb el Ministeri. Ha apuntat, com a aproximació, que podria començar a desplegar-se el segon semestre d’aquest any, tot i que ha evitat donar “un calendari tancat”.
En el torn de preguntes també s’ha esmentat que hi ha comarques que poden tenir doble integració tarifària per connexions amb dues demarcacions, com el Ripollès, i que aquest esquema s’ha d’aclarir quan el sistema avanci cap a una integració més àmplia a tot Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car