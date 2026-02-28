Girona lidera l’oferta de places de les colònies ‘L’estiu és teu’
Podran inscriure’s un total de 1.230 infants i adolescents gironins de cinc a setze anys
Les colònies de ‘L’estiu és teu’ obren les inscripcions per a una nova edició i ofereixen aquest estiu fins a 3.172 places als albergs de la Xanascat per a infants i adolescents de cinc a setze anys. Girona és la demarcació amb més oferta aquest 2026, amb 1.230 places, per davant del Camp de Tarragona (904), Barcelona (548) i Terres de l’Ebre (490).
El programa arriba a la 32a edició des que va començar el 1995 i, des d’aleshores, 165.347 joves i infants han participat en aquesta proposta impulsada per l’Agència Catalana de la Joventut. Enguany, l’oferta inclou dotze tipologies d’estades que es faran en dotze albergs de la xarxa pública. Les activitats estaran dirigides per més de 400 monitors i monitores i es distribuiran en 57 torns entre juliol, agost i setembre.
Entre la diversitat de l’oferta s’hi inclouen les següents tipologies de colònies: música, temàtiques amb idiomes (en anglès, francès o alemany), multiesportives, combinat d’anglès i multiesportives, ciència i enginy, cinema, excursionisme, dansa i emocions, fotografia i imatge, art i creativitat, natura i, com a novetat d’enguany, ràdio i pòdcast. Pel que fa a la durada de les estades, s’oferiran torns des de set dies i sis nits en totes les tipologies.
Residents a l’estranger
L’organització també ha reservat dos torns per a nois i noies catalans de 8 a 16 anys que viuen a l’estranger: fins a 20 places per torn en estades que combinen esports i idiomes als albergs de L’Escala (entre juliol i agost) i La Molina (a l’agost). Amb el català com a llengua vehicular, els participants combinaran activitats fisicoesportives amb l’aprenentatge de la llengua, amb tres hores de català al dia en tallers pràctics i lúdics.
El programa manté l’objectiu de ser inclusiu i garantir la igualtat d’oportunitats en el lleure educatiu. Per això, Joventut destina recursos i reforços per a famílies amb fills i filles amb dependència o discapacitat. Gràcies a l’aportació de 934.270 € acumulada des del 2013, un total de 1.532 infants i adolescents amb aquesta circumstància han pogut participar en el programa amb el suport de 1.137 persones.
