Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional

Els alumnes han estat guardonats per les seves habilitats en Carrosseria, Tecnologia de l’Automòbil i Jardineria i Paisatgisme

Els alumnes Pau Planellas i Francisco Javier Ruiz, dos dels quatre guanyadors de l’Spainskills.

Els alumnes Pau Planellas i Francisco Javier Ruiz, dos dels quatre guanyadors de l’Spainskills. / Escola Tècnica de Girona

Redacció

Redacció

Girona

Quatre estudiants gironins han rebut diferents guardons amb motiu de la seva tasca al campionat Spainskills, un concurs estatal de formació professional que premia els alumnes d’FP que desenvolupen les seves habilitats o skills en diferents proves davant d’un jurat.

Els premiats han estat Pau Planellas Saumell, de l’Escola Tècnica Girona, a l’skill de Carrosseria, amb una medalla de plata; Francisco Javier Ruiz Cuadros, de l’Escola Tècnica Girona, a l’skill Tecnologia de l’Automòbil, amb una medalla de bronze; i Daniel Zavala Cerrato i Arnau Tejero Ferrer, de l’Institut La Bisbal a l’skill de Jardineria i paisatgisme, també guardonats amb bronze.

Daniel Zavala Cerrato i Arnau Tejero Ferrer, de l’Institut La Bisbal.

Daniel Zavala Cerrato i Arnau Tejero Ferrer, de l’Institut La Bisbal. / Institut La Bisbal

Aquestes medalles són només tres de les deu que Catalunya ha obtingut en total en la seva participació a l’Spainskills. Per exemple, Catalunya ha rebut 2 medalles d’or en les habilitats o skills de Forneria, per a Erik Ortega, i de Suport a Xarxes per a Max Martínez. Ara, ells dos podran representar Espanya als WorldSkills Shanghai 2026 i als EuroSkills Düsseldorf 2027, els certàmens mundial i europeu de la formació professional.

Al campionat hi han participat 38 alumnes de diferents centres d’arreu del país que van resultar guanyadors de l’edició Catskills 2025, on van participar en 34 modalitats diferents (4 d’elles han participat en parelles), i 11 alumnes van obtenir una medalla.

