Uns 300 actes en 45 micropobles amb el programa Microcomunitats
Aquest conjunt d’accions, de caràcter sociocultural, educatiu i d’acompanyament digital, va sumar 3.318 participacions
DdG
El programa Microcomunitats, impulsat pel Departament de Drets Socials i Inclusió a través de la Direcció General d’Acció Comunitària i Innovació Social (DGACIS), ha acabat la prova pilot amb resultats «molt positius després de dos anys d’implementació al territori», segons la Generalitat. La iniciativa es va desplegar en 45 micropobles de menys de 1.000 habitants de les zones territorials de Girona, Tarragona, Lleida i Catalunya Central, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social, revitalitzar la vida comunitària i reduir desigualtats territorials, integrant-hi també el caràcter preventiu del programa per anticipar situacions d’aïllament social i de desconnexió comunitària.
Finançat amb fons Next Generation, el programa va impulsar prop de 300 activitats arreu dels municipis participants, adreçades tant a col·lectius específics —gent gran, infants, joves i població adulta— com a propostes intergeneracionals orientades a reforçar la convivència, la cohesió social i el treball comunitari.
Aquest conjunt d’accions, de caràcter sociocultural, educatiu i d’acompanyament digital, va sumar 3.318 participacions acumulades, amb una mitjana aproximada de 12 persones per activitat.
Des del Departament de Drets Socials i Inclusió destaquen que el programa ha permès consolidar un model d’intervenció comunitària replicable, fonamentat en la combinació de proximitat, empoderament local, dinamització cultural i inclusió digital.
En el cas dels municipis gironins, els responsables del Departament assenyalen que Cabanelles, Sant Aniol de Finestres o Viladasens van evidenciar una revitalització associativa notable i una elevada participació cultural.
Un model a consolidar
«Els resultats del projecte pilot demostren que Microcomunitats és una iniciativa efectiva per enfortir la vida comunitària als micropobles, reduir la bretxa digital i avançar en la igualtat d’oportunitats en l’àmbit rural. El programa ha contribuït a generar espais de trobada i participació, reforçant els vincles socials i prevenint situacions d’aïllament, amb un impacte directe en el benestar emocional de les persones», assenyalen des de la Generalitat.
