Girona lidera a l’Estat la taxa de robatoris amb força a domicilis i establiments
Tot i una lleu baixada del 0,8% durant el 2025, continua al capdavant: 308,3 i 428,2 casos per 100.000 habitants
La província de Girona es consolida amb el 2025 tancat com el territori amb la taxa més alta de tot l’Estat en robatoris amb força, tant si es compten només els assalts a domicilis com si s’hi afegeixen els fets en establiments i altres instal·lacions. Les dades anuals situen Girona al capdamunt del rànquing estatal amb una incidència per habitant superior a la de províncies com Alacant o Tarragona, que la segueixen en les primeres posicions.
Per entendre de què parlen les xifres, un robatori amb força és aquell en què els lladres no s’enduen les coses “a la vista” o aprofitant una distracció, sinó que forcen algun element per poder accedir-hi o per emportar-se els objectes. En el cas dels domicilis, això acostuma a passar quan rebenten o manipulen portes, finestres, persianes o panys, o bé entren escalant, despenjant-se o fent servir eines. En establiments, pot incloure també forçar persianes, aparadors, magatzems o caixes registradores. És, per tant, un delicte que deixa sovint danys materials i té un fort impacte perquè implica la irrupció en un espai privat.
En robatoris amb força a domicilis, la província de Girona registra 2.538 fets durant l'any 2025, una taxa de 308,3 robatoris per cada 100.000 habitants. És la taxa més elevada de l’Estat i supera Alacant (5.920 fets i 296,0 de taxa) i Tarragona (2.421 fets i 280,2). L’indicador per habitant és especialment rellevant perquè, tot i que hi ha províncies molt més poblades que acumulen més denúncies en termes absoluts, el càlcul per cada 100.000 habitants mostra on el fenomen té més pes proporcional.
Quan es mira el còmput global -robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions- la fotografia encara és més contundent. Girona tanca el 2025 amb 3.525 fets denunciats i una taxa de 428,2 per cada 100.000 habitants, també la més alta de l’Estat. La segona província és Tarragona, amb 3.246 fets i una taxa de 375,6, i la tercera Alacant, amb 7.205 fets i una taxa de 360,3. La distància amb les següents és notable: Girona supera Tarragona en més de 50 punts i Alacant en gairebé 70 , un marge que la situa com el principal punt calent en aquest indicador.
La comparativa amb el 2024 apunta que el lideratge de Girona no ve d’un repunt sobtat, sinó d’una incidència que es manté alta en el temps. En el global de robatoris amb força en domicili, establiments i altres instal·lacions el 2025 recull 3.525 fets, lleugerament per sota dels 3.552 de l’any anterior, un descens del 0,8%. En canvi, hi ha una pujada tímida en l'estadística que inclou només els de domicilis, del 0,7%, passant de 2.520 a 2.538 casos denunciats.
Un terç del problema, a les ciutats
Les dades municipals permeten veure com es distribueix el fenomen dins la província. Si es miren deu municipis de més de 20.000 habitants -Banyoles, BlanesFigueres, Girona, Lloret de MarOlotPalafrugellRoses, Salt i Sant Feliu de Guíxols s’observa una concentració clara dels fets, especialment als nuclis urbans i a municipis amb molta activitat econòmica o turística. En robatoris amb força a domicilis, aquests deu municipis sumen 882 casos, que representen el 34,8% del total provincial (2.538). En el còmput global de domicilis, establiments i altres, concentren 1.299 fets, és a dir, el 36,9% del total provincial (3.525). Això significa que gairebé quatre de cada deu robatoris amb força denunciats a Girona es concentren en aquest conjunt de municipis.
La capital, Girona ciutat, encapçala les xifres: registra 205 robatoris a domicilis i 287 en el recompte global. La segueix Roses, amb 129 robatoris a domicilis i 181 en el global. En els primers llocs també hi apareixen municipis com Olot (85 a domicilis i 138 global), Figueres (74 i 136), Palafrugell (78 i 109) o Sant Feliu de Guíxols (90 i 112), a més de Lloret de Mar (62 i 85), Blanes (62 i 92), Salt (52 i 67) i Banyoles (45 i 92).
Tot i aquest pes dels principals nuclis, el fenomen és extens, ja que hi ha 1.656 robatoris a domicilis i 2.226 robatoris en el global, cosa que evidencia que no és un problema exclusiu de les grans ciutats, sinó també de municipis mitjans i petits i de zones residencials disperses.
Repunt a finals del 2025
Més enllà de les xifres anuals, els últims mesos del 2025 van coincidir amb una etapa de robatoris a domicilis en franges de tarda-vespre en diverses zones del territori, especialment al Gironès i a l’Empordà, un patró que acostuma a generar alarma perquè afecta directament la intimitat de les llars. Davant d’aquesta situació, els Mossos d’Esquadra van informar que s'ha intensificat el patrullatge, els controls i les tasques d’investigació per contrarestar l’activitat delictiva.
Segons les últimes dades de seguiment policial, aquesta pressió sobre el terreny ha contribuït que a l’inici del 2026 la tendència d’aquest tipus de robatoris al Gironès hagi anat a la baixa. Tot i això, des del cos policial expliquen que els robatoris a domicilis continuen sent la principal preocupació a la Regió Policial de Girona. Aquest reforç policial s’ha materialitzat amb l’activació del Pla Operatiu Específic (POE) Habitatge per combatre els robatoris.
En aquest context, els Mossos a principis d'any han detingut tres individus que estarien vinculats a diversos assalts violents al Baix Empordà. Segons el balanç policial, el grup va arribar a endur-se més de 46.000 euros en joies i diners en almenys cinc robatoris: 13.200 euros en metàl·lic i joies valorades en fins a 33.000 euros. El primer assalt va tenir lloc el 30 de desembre a Palafrugell, i l’últim la nit de dilluns abans de la detenció, a Mont-ras.
