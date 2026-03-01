Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona és l’única demarcació catalana sense morts a la carretera aquest 2026

Fins al 28 de febrer, el Servei Català de Trànsit compta 13 morts a Catalunya i 7 són motoristes

Un moment d'un control policial a Vidreres.

Un moment d'un control policial a Vidreres. / Ajuntament de Vidreres

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Girona

Girona és, de moment, l’única demarcació catalana que no ha registrat cap víctima mortal a la xarxa viària interurbana aquest 2026, segons el balanç del Servei Català de Trànsit fins al 28 de febrer. En el conjunt de Catalunya, en aquests dos primers mesos s’han comptabilitzat 13 persones mortes en 13 accidents mortals, nou menys que en el mateix període del 2025.

El “zero” a Girona consolida el bon inici d’any que ja havia marcat al gener i que, a més, es repetia per segon any consecutiu a la demarcació. Aleshores, Girona i Lleida eren les dues úniques demarcacions sense morts; ara, en canvi, Lleida ja n’acumula dues, mentre que Barcelona en suma vuit i Tarragona, tres.

El contrast també es fa evident si es mira enrere. El gener del 2024, Girona va tancar el mes amb dues víctimes mortals en menys de dotze hores: el 24 de gener, cap a les onze de la nit, a l’N-II a Agullana, va morir el conductor d’una furgoneta en un xoc amb un camió, un home de 59 anys i nacionalitat francesa. L’endemà, un motorista de 66 anys va perdre la vida a la GIV-6621, a Castell d’Aro, en una col·lisió frontal amb un turisme.

Motoristes, gairebé la meitat de les víctimes

El balanç global d’aquest 2026 torna a assenyalar els motoristes com el col·lectiu amb més sinistralitat. De les 13 víctimes mortals, 7 anaven en moto. La resta són quatre ocupants de turisme, un ciclista i un vianant, de manera que els col·lectius vulnerables concentren 9 de les 13 morts.

Infografia sinistralitat FEBRER 2026

Infografia sinistralitat FEBRER 2026 / SCT

Segons Trànsit, vuit dels 13 accidents mortals s’han produït en cap de setmana (de divendres tarda a diumenge), vigília de festiu o en un dia d’operació especial. I set han tingut lloc a la franja de tarda, un detall que reforça la necessitat d’extremar la prudència en hores i dies de més mobilitat.

Sortides de vies i xocs frontals

Pel que fa als tipus de sinistre, les sortides de via (4) i els xocs frontals (4) són els més habituals. I, en el mapa de carreteres, l’N-340 és l’única via que ha registrat dues víctimes mortals; a la resta, n’hi ha hagut una.

En paral·lel, el balanç recull 91 ferits greus fins al 28 de febrer, per sota dels 107 del mateix període de l’any passat. Davant el pes dels col·lectius més fràgils, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a augmentar la percepció del risc i, a la resta de conductors, a mantenir el respecte i la prudència per reduir la sinistralitat.

