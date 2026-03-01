El Pirineu gironí acull 1.570 escolars a la neu amb l’Esport Blanc Escolar
Vallter i Vall de Núria acullen 429 alumnes dins el programa Esport Blanc Escolar, que combina esquí de fons, alpí i surf de neu, amb la cloenda al març amb les jornades de Graduació de Neu
El Pirineu gironí es converteix aquest hivern en un gran escenari d’aprenentatge a l’aire lliure per a 1.570 alumnes de 3r i 4t de primària, que practiquen esports de neu amb el programa Esport Blanc Escolar. L’activitat va començar al gener i s’allarga fins a finals de març.
El gruix de participants es concentra a La Molina, on hi passen 1.141 alumnes. Provenen de 17 escoles del Berguedà i 9 de la Cerdanya, en sessions programades durant el segon trimestre del curs.
Al Ripollès, el programa arriba a 429 alumnes a través de dues estacions. Vallter n’acull 135 de 3 escoles, mentre que Vall de Núria en rep 294 de 8 centres escolars.
Dins del treball d'educació física
El programa està impulsat pels Departaments d’Esports i d’Educació i Formació Professional i celebra enguany la 13a edició. Es desenvolupa en horari lectiu i s’integra dins el treball d’educació física.
Les activitats s’organitzen en entre 6 i 8 sessions i combinen esquí de fons, esquí alpí i surf de neu. La cloenda arribarà al març amb les jornades de Graduació de Neu, plantejades com una trobada final entre escoles.
En el conjunt de la temporada, el programa implica 1.969 alumnes de 46 escoles a les sis estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils agrupades sota la marca Pirineu365: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll.
