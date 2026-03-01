La tortuga Bonica reapareix a Banyoles l’1 de març i marca un rècord
L'Observatori MeteoBanyoles destaca que la sortida de Bonica, enterrada des d'octubre, s'ha avançat molt respecte a la mitjana des del 2010
/ Enric i Gabriel Estragués
La tortuga Bonica ha tornat a veure la llum aquest 1 de març al jardí de l’Observatori MeteoBanyoles, a Banyoles. Segons el comunicat, l’animal —de 80 anys i 1,7 quilos— ha emergit a les 12.30 hores amb 17 graus, després de cinc mesos sota terra.
Sempre que arrenca la primavera meteorològica, Bonica acostuma a convertir-se en un petit indicador natural del canvi d’estació. Aquest 2026, segons MeteoBanyoles, ha tancat el seu cicle hivernal dins d’un cau a sota terra, enterrada sota una capa gruixuda de terra.
El meteoròleg banyolí Enric Estragués —que fa seguiment d’aquest patró— ja va relacionar l’avançament de la sortida amb hiverns especialment suaus: en el balanç de l’hivern meteorològic anterior (desembre, gener i febrer), va destacar que ha sigut el tercer febrer més càlid a Banyoles des que es disposa de dades, el període entre 1950 i el 2026.
Viu a sota d'un llorer des dels anys 60
L’observatori explica que la tortuga es va enterrar el passat mes d’octubre, a sota d’un llorer del jardí on viu des dels anys 60. D’allà n’ha sortit avui al migdia, encara amb els ulls tancats i amb terra enganxada a la closca, com es pot comprovar en evídeoeo.
MeteoBanyoles afirma que “aquest any 2025” la sortida s’ha avançat molt respecte de la mitjana històrica i que suposa un rècord absolut. En l’anàlisi compartida l’any passat, l’observatori situava la mitjana de sortides al voltant del 10 de març (amb dades des del 2010) i apuntava que el 2022 va ser l’any més tardà, amb una emergència el 21 de març.
El bon temps de febrer
El comunicat d’aquest any atribueix l’avançament a la bonança del passat febrer, que —segons MeteoBanyoles— ha estat el tercer febrer més càlid a Banyoles des que hi ha dades, en el període 1950-2026. L’any passat, en canvi, Bonica va emergir el 6 de març.
