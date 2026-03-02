Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Apareix viu a Susqueda l'home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana

Ell mateix ha alertat aquest dilluns al matí que estava bé; el SEM l'ha traslladat a l'hospital d'Olot per una revisió

Susqueda

L’home de 27 anys que havia desaparegut fa una setmana a la zona del santuari del Far, a Susqueda, ha aparegut viu. Ha estat el mateix jove qui aquest dilluns a primera hora del matí ha donat l’alerta al 112 pels volts de les sis de la matinada per comunicar que es trobava bé.

Els Mossos d'Esquadra l’han localitzat a la zona on tenia el vehicle aparcat, als voltants del santuari. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha traslladat a l’hospital d'Olot per fer-li una revisió mèdica, ja que presentava símptomes de deshidratació, entre altres, tot i que en aparença estava sa i estalvi. Un cop localitzat, l’home ha explicat a la policia que durant aquests dies havia estat voltant per la zona, segons confirmen des del cos policial.

El jove, veí de Sallent, no havia donat senyals de vida des del 23 de febrer, quan va avisar la família que es dirigia cap al Far. Davant la manca de notícies, els familiars van presentar denúncia als Mossos i dimecres a la tarda es va activar un dispositiu de recerca.

La recerca, coordinada pels Bombers des del centre social de Sant Martí Sacalm, va mobilitzar diverses unitats, com el Grup Caní, els GRAE i el servei de drons, a més de fins a 16 dotacions de diferents parcs, i patrulles dels Mossos que van pentinar la cinglera, coves i altres zones de Susqueda. El dispositiu sobre el terreny es va acabar aturant el 26 de febrer per manca d’indicis, tot i que el cas va continuar en mans dels investigadors policials.

