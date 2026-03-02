Negocis fallits i sobreendeutament: cancel·lats més de 127.000 euros de deute a tres gironins
Una dona de la Selva i un home i una dona de l’Alt Empordà són els beneficiats de la Llei de la Segona Oportunitat
Tres persones de les comarques gironines han aconseguit la cancel·lació d’un total de 127.589 euros de deute a través de la Llei de Segona Oportunitat, segons ha informat el despatx que ha tramitat els procediments. Els casos corresponen a una dona de la comarca de la Selva i un home i una dona de l’Alt Empordà.
En el primer cas, una dona de la Selva ha vist exonerats 53.831 euros després d’entrar en insolvència arran del finançament necessari per obrir un bar. La deutora va recórrer a crèdits per afrontar el lloguer del local i l’adequació de l’espai, però el negoci “no va generar la rendibilitat desitjada”. Posteriorment, segons el relat del despatx Repara tu Deuda, va intentar mantenir-lo amb nous préstecs fins que el va acabar tancant. A aquesta situació s’hi va afegir una etapa d’inestabilitat laboral, amb feines temporals, que va derivar en més crèdits que no ha pogut retornar.
El segon procediment fa referència a una dona de l’Alt Empordà, mare de dos fills, a qui se li ha cancel·lat un deute de 36.926 euros. Havia invertit en una botiga d’articles de regal i, segons el comunicat, tampoc va obtenir els resultats esperats. Això la va portar a demanar més finançament per sostenir l’activitat, fins que el negoci va acabar tancant. Després, explica el despatx, va buscar feina sense èxit i, sense prestació, va entrar en una situació d’insolvència.
Finalment, un home de l’Alt Empordà ha obtingut l’exoneració de 36.832 euros. El text indica que va intentar “revertir la situació” de sobreendeutament, però que, en no aconseguir-ho, es va acollir al mecanisme de cancel·lació de deutes.
La Llei de Segona Oportunitat es va aprovar a Espanya el 2015 i estableix un procediment perquè persones en situació d’insolvència puguin optar a l’exoneració de deutes si compleixen determinats requisits. Entre d’altres, el comunicat esmenta no haver estat condemnat per delictes socioeconòmics en els darrers deu anys, no haver-se acollit al mecanisme en els cinc anys previs, trobar-se en insolvència i actuar de bona fe, sense ocultació de béns o ingressos.
Repara tu Deuda Abogados va iniciar la seva tasca com a despatx especialitzat en l’aplicació d’aquesta legislació el setembre del 2015. Des d’aleshores fins ara, el despatx ha aconseguit superar la xifra de 400 milions d’euros exonerats a persones procedents de diferents comunitats autònomes d’Espanya.
