MOBILITAT
Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona
El servei ferroviari ha patit múltiples incidències afectant centenars d'usuaris que han hagut de buscar alternatives de transport
O. P.
El servei d’alta velocitat Girona-Barcelona ha registrat aquest dilluns al matí diverses incidències, entre elles la suspensió de trens i retards significatius en d’altres. Centenars de treballadors i estudiants usuaris del servei van haver de buscar alternativa en el servei de Rodalies o l’autobús. La jornada s'ha sumat als problemes i incidències reiterades que han anat en augment en els últims mesos en la que és una de les línies d’alta velocitat més rendibles de tot l’Estat.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas va lamentar la «confusió» i la «manca d’informació» cap als usuaris. «Arribem a març amb un problema estructural sense horitzó de solució», va dir en una publicació a la xarxa X.
En la mateixa línia, la regidora de Contractació i Patrimoni de l’ajuntament, Maria Àngels Planas, criticava que «no són incidències puntuals. Què pensen fer els socialistes que governen a Madrid i a Catalunya? Girona no pot continuar pagant la seva inacció!».
