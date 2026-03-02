Un incendi crema una caseta en un càmping d’Olot
No s'han hagut de lamentar ferits
Ensurt aquest dilluns al matí al càmping Les Tries d’Olot per un incendi. Els Bombers s’hi han mobilitzat amb tres dotacions quan faltaven cinc minuts per a les vuit, després de rebre l’avís que hi havia una caseta cremant a l’interior de les instal·lacions, situades a l’avinguda Pere Badosa.
En arribar, els efectius han comprovat que el foc afectava completament una caseta metàl·lica d’uns tres metres d’alçada per dos d’amplada. Han apagat les flames i han constatat que l’incendi havia cremat material divers que hi havia emmagatzemat a dins.
No s’han hagut de lamentar ferits.
