Un incendi crema una caseta en un càmping d’Olot

No s'han hagut de lamentar ferits

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

Ensurt aquest dilluns al matí al càmping Les Tries d’Olot per un incendi. Els Bombers s’hi han mobilitzat amb tres dotacions quan faltaven cinc minuts per a les vuit, després de rebre l’avís que hi havia una caseta cremant a l’interior de les instal·lacions, situades a l’avinguda Pere Badosa.

En arribar, els efectius han comprovat que el foc afectava completament una caseta metàl·lica d’uns tres metres d’alçada per dos d’amplada. Han apagat les flames i han constatat que l’incendi havia cremat material divers que hi havia emmagatzemat a dins.

No s’han hagut de lamentar ferits.

