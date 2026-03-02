Desnonades quatre famílies d'un bloc de pisos de Puigcerdà, una d'elles amb un menor amb discapacitat
El Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya lamenta que es faci fora gent de casa quan hi ha segones residències buides
Albert L. Cobo
Quatre famílies que vivien en un bloc de pisos del carrer Rabadans de Puigcerdà han estat desnonades aquest dilluns. Segons han informat des del Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya, que ha organitzat una concentració de suport als afectats, una de les famílies va marxar aquest diumenge i la resta ho han fet durant el matí. També han explicat que entre els residents hi havia menors d'edat, un dels quals pateix una discapacitat. A més, han denunciat que els afectats havien entrat als pisos amb un contracte verbal i que, amb el temps, van descobrir que havien estat "enganyats". Així, lamenten que s'estigui fent fora a diverses famílies quan, per contra, hi ha moltes segones residències buides a la comarca.
Efectius dels Mossos d'Esquadra han acordonat la zona on, des de primera hora del matí d'aquest dilluns, s'han dut a terme els desnonaments. L'Oriol, un dels portaveus del Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya, ha indicat que el bloc de pisos portava 15 anys buit i que els afectats van demanar l'informe de vulnerabilitat, el qual se'ls ha denegat.
Des de l'entitat critiquen que l'activitat turística fa que molts dels lloguers de la zona siguin de temporada. El portaveu també ha lamentat que s'hagi desnonat aquestes famílies quan estaven disposades a pagar un lloguer. A més, segons han explicat des des del Sindicat d'Habitatge, les famílies havien demanat més temps per trobar una alternativa habitacional o que, almenys, els nens poguessin acabar el curs amb "estabilitat".
Per la seva banda, Carolina Socarrás, amiga d'alguns dels afectats, diu que molts d'ells no "tenen on viure" i que ella mateixa acollirà una família. En aquest sentit, ha apuntat que trobar pis és "molt difícil". "És més fàcil guanyar l'Euromilió que aconseguir una habitació", ha reblat.
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna