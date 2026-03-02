Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mobile World Congressautonòms Gironadesaparegut Susquedaescombraries Gironaespècies invasoresCrimsguerra Iran
instagramlinkedin

Un forat al dipòsit d'un camió frigorífic vessa 180 litres de combustible a Sant Feliu de Pallerols

Els Bombers han contingut la fuita però tot i això s'ha vessat gasoil al riu i clavegueram

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Pallerols

Un camió frigorífic que transportava carn ha patit una fuita de combustible aquest dilluns al migdia a Sant Feliu de Pallerols.

El dipòsit ha començat a perdre quan el vehicle es trobava al carrer de l’Estació, cap a dos quarts d’una, davant d’una fàbrica d’embotits. El forat, de grans dimensions, ha obligat a mobilitzar els Bombers, que hi han desplaçat quatre dotacions.

Els efectius han aconseguit controlar l’escapament, però, segons ha informat el cos d’emergències, una part del combustible ha anat a parar al clavegueram i també al riu Brugent. Els Bombers calculen que s’han vessat uns 180 litres i han donat el servei per finalitzat cap a un quart de tres.

Notícies relacionades

A més, s’ha avisat els Agents Ruralsper valorar si cal fer alguna actuació arran del vessament al riu. Paral·lelament, la brigada municipal s’ha encarregat de la neteja de la zona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents