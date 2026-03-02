Un forat al dipòsit d'un camió frigorífic vessa 180 litres de combustible a Sant Feliu de Pallerols
Els Bombers han contingut la fuita però tot i això s'ha vessat gasoil al riu i clavegueram
Un camió frigorífic que transportava carn ha patit una fuita de combustible aquest dilluns al migdia a Sant Feliu de Pallerols.
El dipòsit ha començat a perdre quan el vehicle es trobava al carrer de l’Estació, cap a dos quarts d’una, davant d’una fàbrica d’embotits. El forat, de grans dimensions, ha obligat a mobilitzar els Bombers, que hi han desplaçat quatre dotacions.
Els efectius han aconseguit controlar l’escapament, però, segons ha informat el cos d’emergències, una part del combustible ha anat a parar al clavegueram i també al riu Brugent. Els Bombers calculen que s’han vessat uns 180 litres i han donat el servei per finalitzat cap a un quart de tres.
A més, s’ha avisat els Agents Ruralsper valorar si cal fer alguna actuació arran del vessament al riu. Paral·lelament, la brigada municipal s’ha encarregat de la neteja de la zona.
