Josep Quintana repetirà com a candidat d’Esquerra a l’alcaldia d’Olot
L’assemblea local d’Esquerra Republicana avala el tinent d’alcalde i destaca els 15 milions d’euros per al nucli antic
Josep Quintana tornarà a encapçalar la candidatura d’Esquerra Republicana a l’alcaldia d’Olot a les eleccions municipals de 2027. Segons ha informat el partit, l’assemblea local ha ratificat l’actual tinent d’alcalde i regidor de cultura i educació amb la voluntat de donar continuïtat al projecte de govern.
Quintana va assumir diumenge que afronta el repte amb l’objectiu de mantenir la línia de treball iniciada aquesta legislatura. En declaracions recollides al comunicat d’ERC, va defensar que volen “liderar” la feina pendent perquè, textualment, la ciutat “no es torni a quedar aturada” i les decisions es prenguin pensant en el futur d’Olot i la seva gent.
Entre els principals elements que el candidat va posar sobre la taula, ERC remarca l’obtenció de 15 milions d’euros per rehabilitar el nucli antic a través del Pla de Barris. Quintana també va citar el que va definir com el desbloqueig d’infraestructures “estratègiques”, com la variant, d’acord amb el mateix comunicat.
Enfortir l'economia
D’altra banda, el regidor va situar l’economia com un dels eixos de treball. Segons Quintana, cal “enfortir l’economia olotina i garrotxina” i fer-ho tenint present el “model productiu” i la necessitat de generar oportunitats, especialment en forma d’ocupació de qualitat i suport al teixit productiu local.
Finalment, Quintana va assenyalar que el projecte republicà també vol reforçar la identitat i la cultura, amb una mirada específica cap al català. En aquest punt, va mencionar la tasca de Susanna Pagès al capdavant de la regidoria de Llengua Catalana, segons recull la nota del partit.
Subscriu-te per seguir llegint