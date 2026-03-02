L’Oficina d’Atenció a la Víctima de Girona bat el rècord el 2025 amb 2.016 persones ateses i 5.258 actuacions
Les altes noves pugen fins a 785 i creixen amb força els casos vinculats a la violència de gènere i a la llibertat sexual
L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) de Girona va tancar el 2025 amb el seu màxim volum d’activitat des que el Departament de Justícia publica dades de manera oficial, és a dir, des del 2019. El servei va atendre 2.016 víctimes, un 4,9% més que el 2024 (1.922), i va fer 5.258 actuacions, un salt encara més marcat: +12,4% respecte de les 4.678 de l’any anterior.
Les OAVD són un servei gratuït que dona atenció, suport i orientació a les persones víctimes d’un delicte, amb l’objectiu que puguin exercir els drets que els reconeix la legislació i rebin una atenció integral que ajudi a la recuperació i redueixi la victimització. Alhora, aquestes oficines són el punt de coordinació de les ordres de protecció de víctimes de violència domèstica i de gènere que adopten els òrgans judicials a Catalunya. En la pràctica, això es tradueix en un ventall d’actuacions que van des de l’atenció a compareixences als jutjats d’instrucció i de violència sobre la dona fins als acompanyaments a judici. També hi ha la informació que es trasllada a la víctima sobre la situació processal i fins i tot penitenciària de la persona investigada o condemnada.
L’increment d’activitat del 2025 no es veu només en el nombre de persones ateses, sinó també en la intensitat del seguiment. Si es posa el focus en la relació entre víctimes i actuacions, l’oficina va passar de 2,43 atencions per víctima el 2024 a 2,61 el 2025, és a dir, una mitjana un 7,2% superior.
Un altre indicador que ajuda a entendre el canvi és el de les altes noves, els expedients que s’incorporen al servei. El 2025 n’hi va haver 785, un 9% més que el 2024 (720). Segons el desglossament facilitat, les noves altes es concentren majoritàriament en dones (736) i també en homes (95), una fotografia que manté el patró habitual del servei: el gruix de la demanda continua vinculada a situacions en què les dones són les principals usuàries del recurs.
Noves altes
On el 2025 mostra un gir especialment clar és en les tipologies que expliquen l’entrada de nous casos. Les altes noves per violència de gènere pugen fins a 484, cosa que suposa un augment del 85,4% en només un any (261 el 2024). I en el capítol de delictes contra la llibertat sexual, les noves altes també pràcticament es doblen: 127 el 2025 davant de 68 el 2024. En pes sobre el total de noves altes, això implica que la violència de gènere ja representa prop de sis de cada deu expedients nous (al voltant del 61,7%) i els delictes de llibertat sexual, aproximadament un de cada sis (prop del 16,2%). En conjunt, aquestes dues tipologies sumen gairebé vuit de cada deu noves altes del 2025 (prop del 77,8%), mentre que el 2024 no arribaven ni a la meitat (prop del 45,7%).
El perfil d’edat de les noves altes també reforça aquesta lectura. El 2025, les franges amb més entrada de casos són, empatades, la de 18 a 30 anys i la de 31 a 45, totes dues amb 237 altes. En el primer tram, l’augment és especialment destacat: passa de 173 a 237, un increment del 37%. El tram de 31 a 45, en canvi, es manté pràcticament estable (de 235 a 237, +0,9%). Si es mira el pes sobre el total, això vol dir que només aquestes dues franges concentren al voltant del 60% de les noves altes del 2025, amb un creixement clar del segment més jove.
En el conjunt anual de víctimes ateses, la violència masclista continua sent un dels grans blocs de feina del servei. El 2025 es registren 976 víctimes ateses per aquest àmbit, una xifra molt similar a la del 2024 (995), amb una lleugera baixada de l’1,9%. En canvi, el bloc de llibertat sexual creix amb força també en el total anual: passa de 194 a 255 víctimes ateses, pugen un 31,4%. En el desglossament per gènere del 2025, consten 1.816 dones i 198 homes atesos, fet que manté un predomini molt marcat de l’atenció a dones, coherent amb el pes de la violència masclista i de gènere en l’activitat del servei.
Ordres de protecció
L’oficina també concentra una part rellevant de la seva feina en el seguiment de víctimes amb ordres de protecció, un àmbit especialment sensible perquè connecta directament amb la seguretat i la protecció efectiva de la víctima. El 2025 hi havia 769 víctimes amb ordre de protecció en seguiment, una xifra inferior a la del 2024, quan se’n van comptabilitzar 902 (una baixada del 14,7%). Aquestes ordres del 2025 afecten principalment dones (695) i també homes (73) i, en la gran majoria de casos, es tracta de mesures penals: 601, és a dir, prop de vuit de cada deu. També aquí hi ha un descens respecte de l’any anterior: les mesures penals passen de 722 el 2024 a 601 el 2025, un -16,8%.
