Neix l’associació que unifica les plataformes del Tren-Tram a les comarques gironines
L’entitat, presidida per Xavi Baena i amb Agustí Palà de vicepresident, vol pressionar la Generalitat perquè el projecte passi “més enllà de l’estudi”
Les plataformes que defensen el desplegament del Tren-Tram a les comarques gironines han fet un pas endavant i s’han constituït en una entitat única: l’Associació pel Desenvolupament del Ferrocarril i el Transport Públic a les Comarques Gironines. La constitució es va formalitzar divendres 27 de febrer, en una assemblea híbrida celebrada de manera simultània en quatre seus i amb participació presencial i telemàtica.
Segons l’organització, a la trobada s’hi van connectar més de 50 persones per via telemàtica i hi van assistir unes 25 persones presencialment, repartides entre les diferents seus. L’assemblea va servir per aprovar els estatuts i escollir la primera junta directiva.
Al capdavant de la nova associació hi haurà Xavi Baena com a president i Agustí Palà com a vicepresident. Els impulsors expliquen que la voluntat és coordinar esforços i “sumar múscul” per defensar projectes ferroviaris pendents a la demarcació.
Tres eixos de treball
En aquesta nova etapa, l’entitat situa com a prioritat el Tren-Tram de la Costa Brava. També posa el focus en el corredor Girona–Banyoles–Olot i, en una fase posterior, en el projecte Lloret–Blanes.
L’associació assegura que, a partir d’ara, vol pressionar la Generalitat perquè el projecte avanci “més enllà de l’estudi” i es concreti amb passos efectius. En paral·lel, defensa que les comarques gironines arrosseguen un dèficit de transport públic i considera que el territori està “abandonat” en aquest àmbit.
En aquest sentit, també apunta que Girona és una de les províncies amb més densitat de vehicles per habitant, un context que —segons l’entitat— reforça la necessitat de disposar d’alternatives ferroviàries i de mobilitat col·lectiva més competitives.
