Olot forma docents per ensenyar català a l’aula a través del joc
Experts de La Juganera van mostrar a docents de primària, secundària i escoles d'adults com aplicar jocs amb objectius d'aprenentatge per motivar els alumnes en l'aprenentatge del català
La Sala Oberta 3 de l’Hospici, a Olot, va canviar de registre: en comptes d’una classe convencional, el protagonista va ser el joc. Docents de català de la Garrotxa es van trobar divendres passat per aprendre com portar l’Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ) a l’aula i convertir-lo en una eina útil per treballar la llengua.
La jornada, segons l’Ajuntament d’Olot, volia ser més que una formació puntual. També es plantejava com un espai per compartir dubtes i inquietuds i, a partir d’aquí, mirar de coordinar el treball conjunt entre el consistori i els professionals que ensenyen català a la comarca.
La part formativa va anar a càrrec dels experts de La Juganera, que van presentar recursos i criteris per aplicar jocs amb objectius d’aprenentatge. L’ABJ, tal com s’hi va explicar, parteix d’una idea clara: no es tracta de “jugar per jugar”, sinó d’aprendre mentre l’alumne participa activament, amb motivació i implicació.
Del llibre a la conversa
La regidora de Català, Susanna Pagès, va obrir la sessió donant la benvinguda als assistents i posant en relleu la tasca dels mestres i professors que treballen la llengua en entorns molt diversos. Al llarg de la jornada, els participants van aprendre tècniques per fer del joc un recurs lingüístic, especialment per passar de la gramàtica teòrica a la pràctica oral. També van conèixer una selecció de jocs de taula pensats per reforçar l’expressió oral, el vocabulari i la comprensió auditiva, i com seleccionar-los segons el nivell i el grup.
La formació estava oberta a docents de primària, secundària, escoles d’adults i centres d’acollida. L’organització ha anat a càrrec de la regidoria de Català de l’Ajuntament d’Olot i la CLOG (Comissió per la Llengua d’Olot i la Garrotxa), un òrgan de coordinació que agrupa administracions i entitats de la comarca amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l’ús del català.