MOBILITAT
L'R3 de Rodalies continuarà sense servei entre Ripoll i Puigcerdà almenys fins a finals d'abril
Adif ha decidit aprofitar el tall de la línia per avançar les obres de manteniment dels túnels de Ribes de Freser i de Toses, previstes inicialment per al 2027
Pau Lizana Manuel
El tram de Rodalies que més s’ha vist perjudicat després de l’accident de Gelida és, amb permís del tall entre Riba-roja i Reus de la R15, el trajecte de l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà i la Tor de Querol. Més d’un mes després de l’accident, que va fer aflorar prop d’un centenar de punts negres a tot l’entramat ferroviari català i ha obligat a aplicar tantes limitacions temporals de velocitat com incidències, aquest tram d’uns 50 quilòmetres continua tancat al trànsit ferroviari i així estarà, com a mínim, fins a finals d’abril.
Aquest calendari respon al fet que Adif ha decidit aprofitar el tall per avançar obres a dos túnels del tram transpirinenc, el de Ribes de Freser i el de Toses, cosa que li comportarà unes setmanes de feina, segons ha explicat l’empresa a El Periódico de Catalunya. Les actuacions “es preveu que s’acabin durant la primavera si les condicions climatològiques i tècniques ho permeten”, detallen fonts de l’ens públic.
La versió de l’empresa pública estatal encaixa amb la de la plataforma d’usuaris Perquè No Ens Fotin el Tren, que fa pocs dies assegurava que el Departament de Territori els havia assenyalat que l'R3 reobriria el tram La Garriga-Ripoll cap a la segona setmana de març, però que la resta de la línia fins a Puigcerdà estaria sense servei tot el març i l’abril pels treballs a dos túnels.
Segons la mateixa entitat, en una trobada que havien tingut al novembre, representants d’Adif van assegurar que les actuacions que ara avançaran estaven previstes per al 2027. A preguntes d’aquest diari, fonts de l’operadora no en confirmen els terminis, tot i que expliquen que han volgut aprofitar el tall actual per fer les actuacions. “Després de les últimes inspeccions, Adif estava programant una actuació de manteniment preventiu que s’ha decidit avançar per compatibilitzar-la amb les obres que s’estan executant en altres punts d’aquest tram”, relacionades amb les incidències que van aflorar després de l’accident de Gelida, assenyalen.
El punt negre del túnel de Toses
Les obres se centren en el túnel de Ribes de Freser —de 83,9 metres— i en el túnel de Toses, que fa 3.940 metres, i tenen com a objectiu “reparar les diferents patologies estructurals detectades en les inspeccions tècniques”. En concret, es netejaran les superfícies, es revestiran les parets de formigó, s’impermeabilitzarà la infraestructura —un aspecte vital en un tram molt castigat per la neu durant l’hivern— i es canalitzaran filtracions per millorar el drenatge dels murs.
El túnel de Toses, que va entrar per primera vegada en servei el 1922, ha estat una pedra a la sabata per a l'R3 els últims anys. Després d’un descarrilament el 2019, en aquest punt es va establir una limitació temporal de velocitat a 30 km/h. Un any més tard, entre el juny del 2020 i el maig del 2021, el túnel es va tancar per dur-hi a terme una rehabilitació que havia d’aixecar la restricció de velocitat i garantir la seguretat del pas subterrani.
Tal com demostren les comunicacions d’Adif respecte d'aquell moment, es van destinar a aquests treballs prop de 10 milions d’euros per restaurar el túnel. Tanmateix, poc temps després d’acabar les obres, la limitació de velocitat es va tornar a imposar, i així s’ha mantingut fins ara.
De fet, Adif va licitar de nou el 2024 un projecte de reparació del mateix túnel. En el mateix contracte, en què xifraven la inversió necessària en 499.926,22 euros, admetien que “les obres d’emergència” dutes a terme entre el 2020 i el 2021 no van atendre “totes les patologies detectades, que es pretenen abordar en el present contracte”. El concurs, però, va quedar desert i la companyia va valorar aleshores, tal com demostra la seva “Declaració sobre la xarxa 2025”, d’unir aquesta obra a la del túnel helicoidal d’aquest mateix tram, que encara continua pendent. Ara, l’actuació en aquests dos passos soterrats aspira a solucionar, finalment, la problemàtica del túnel de Toses.
