Rescaten amb helicòpter un esquiador ferit a La Molina
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 16:16 hores i hi han desplaçat un helicòpter amb efectius del GRAE
Ariadna Gombau
Els Bombers de la Generalitat han rescatat diumenge a tarda un esquiador que s’havia accidentat a l’estació de La Molina, al municipi d’Alp, i que havia patit una lesió en una extremitat inferior.
L’avís s’ha rebut a les 16.16 hores i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat un helicòpter amb efectius del GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials), que han immobilitzat l’afectat i l’han evacuat mitjançant un gruatge.
L’accident s’ha produït entre les pistes de Comella i Barcelona, a la part alta de l’estació. Els primers a assistir l’esquiador han estat els pisters i el metge de la mateixa estació. Posteriorment, els Bombers han activat l’helicòpter medicalitzat amb efectius del GRAE. Un cop a la zona, han immobilitzat l’accidentat amb un matalàs de buit, l’han evacuat amb un gruatge i l’han traslladat fins a l’Hospital de la Cerdanya.
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna