Lectura de manifest i exposició d’artistes locals pel Dia de la Dona a Sant Jaume de Llierca
L’Ajuntament convoca la lectura de manifest divendres 6 a les 19.00 h i inaugura l’exposició “Artistes locals” dijous 19
Sant Jaume de Llierca concentrarà els actes del Dia de la Dona en dues cites al llarg del març. La primera serà una lectura de manifest al Sindicat, i la segona, la inauguració d’una mostra d’artistes del municipi.
Divendres 6, a les 19.00 h, el Sindicat acollirà l’acte central del programa: una lectura pública del manifest, convocada per l’Ajuntament.
En paral·lel, el consistori també ha previst una proposta cultural que s’allargarà fins a finals de mes. Dijous 19, a les 19.00 h, s’inaugurarà l’exposició “Artistes locals” a les Galeries de l’Ajuntament, amb obres d’Imma Ras, Nati Vila i Joan Marcé.
Participació de les entitats
El cartell del programa també remarca la participació d’entitats del poble en aquesta commemoració, que l’Ajuntament situa dins el calendari del març.
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna