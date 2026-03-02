Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lectura de manifest i exposició d’artistes locals pel Dia de la Dona a Sant Jaume de Llierca

L’Ajuntament convoca la lectura de manifest divendres 6 a les 19.00 h i inaugura l’exposició “Artistes locals” dijous 19

alumnes del taller de català de Sant Jaume de Llierca llegeix relats de vida durant l’acte del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març del 2023, en una imatge d’arxiu / Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Jesús Badenes

Sant Jaume de Llierca

Sant Jaume de Llierca concentrarà els actes del Dia de la Dona en dues cites al llarg del març. La primera serà una lectura de manifest al Sindicat, i la segona, la inauguració d’una mostra d’artistes del municipi.

Divendres 6, a les 19.00 h, el Sindicat acollirà l’acte central del programa: una lectura pública del manifest, convocada per l’Ajuntament.

En paral·lel, el consistori també ha previst una proposta cultural que s’allargarà fins a finals de mes. Dijous 19, a les 19.00 h, s’inaugurarà l’exposició “Artistes locals” a les Galeries de l’Ajuntament, amb obres d’Imma Ras, Nati Vila i Joan Marcé.

Cartell de la programació de Sant Jaume de Llierca / Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Participació de les entitats

El cartell del programa també remarca la participació d’entitats del poble en aquesta commemoració, que l’Ajuntament situa dins el calendari del març.

