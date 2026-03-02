Una setmana de controls contra l’excés de velocitat a carreteres i carrers de Girona
En una acció similar l’any passat es van imposar 24.487 denúncies en set dies a tot Catalunya
El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina aquesta setmana, del 2 al 8 de març, una campanya intensiva de vigilància de la velocitat amb els Mossos d’Esquadra i les policies locals de diversos municipis de la província de Girona. Els controls es desplegaran tant a carreteres principals i secundàries com dins dels nuclis urbans.
La iniciativa arriba després dels resultats d’una campanya similar l’any passat: en només una setmana es van imposar 24.487 denúncies a tot Catalunya per excés de velocitat, sis de les quals van acabar per la via penal. Segons les mateixes dades, es van denunciar de mitjana gairebé 3.500 conductors al dia.
Trànsit assenyala que la velocitat inadequada va representar el 12% dels factors concurrents dels accidents amb víctimes a la xarxa viària interurbana durant el 2025, amb 1.207 sinistres en què aquest element era present.
Paral·lelament, l’SCT continua ampliant l’ús dels radars en remolc per controlar la velocitat en punts amb sinistralitat elevada. L’organisme disposa actualment de 10 carros radar operatius, sis dels quals s’han incorporat enguany. Trànsit indica que aquests dispositius han de contribuir a reforçar el control a l’AP-7, amb l’objectiu d’establir-hi un seguiment “permanent” al llarg dels 344 quilòmetres entre la Jonquera i Ulldecona, dins les mesures per reduir-hi la sinistralitat, informa en un comunicat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna