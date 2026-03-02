Un xoc entre un autobús i un cotxe a Olot deixa un ferida
L'autocar anava buit
Un accident de trànsit entre un autobús i un cotxe a Olot ha deixat una dona ferida aquest dilluns al matí.
El xoc s’ha produït cap a dos quarts de vuit, a l’altura del número 12 del camí de la Creu. En el moment dels fets, l’autocar circulava buit.
Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal d’Olot, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers. La conductora del turisme ha patit contusions i una ambulància l’ha evacuat a l’Hospital Comarcal d’Olot.
La Policia Municipal s’ha fet càrrec de l’atestat i, segons fonts municipals, tot apunta que es tractaria d’un fet accidental.
