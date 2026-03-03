Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una incidència a Figueres atura durant gairebé dues hores els trens de Rodalies cap a Barcelona

L’afectació a les línies R11 i RG1 provoca retards importants i indignació a l’estació de Girona per un problema que els usuaris consideren crònic

Redacció

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Una incidència en el sistema de senyalització a Figueres ha obligat a aturar la circulació dels trens de Rodalies cap a Barcelona durant prop de dues hores aquest matí. El servei s’ha reprès cap a les vuit, amb la sortida del primer comboi en direcció a la capital catalana, previst inicialment per arribar a Girona a les 6.27 hores.

La incidència ha afectat les línies R11 i RG1. A l’estació de Girona, una informadora de RENFE ha distribuït bitllets gratuïts als usuaris —tal com va acordar el Govern que es faria fins al març— mentre els comunicava que hi havia una incidència a Figueres i que no es podia concretar l’hora de pas dels pròxims trens. Posteriorment, ha informat que un tren passaria cap a les vuit i nou minuts. També el comboi de la costa, previst per a tres quarts de set, ha acabat sortint a un quart de nou.

Les imatges de l'estació de Rodalies en un nou dia de caos al servei / Marc Martí / DDG

Els usuaris s’han mostrat indignats a l’estació de Girona per una problemàtica que, asseguren, es cronifica en el temps. Alguns expliquen que han deixat de consultar els horaris perquè consideren que no són fiables.

A aquesta situació s’hi suma, segons els passatgers, que els trens d’AVE circulen plens i alguns han acumulat retards que poden arribar fins als tres quarts d’hora.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

