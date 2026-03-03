Indignació a l'estació de Girona pels retards dels trens: "la gratuïtat no compensa"
Usuaris expliquen el seu malestar i la manca d'uns horaris que funcionin
A l’estació de Girona, el matí d'aquest dimarts ha tornat a començar amb pantalles plenes de retards i viatgers sense una hora clara de sortida del seu tren. Una incidència en el sistema de senyalització a Figueres ha aturat durant prop de dues hores la circulació de Rodalies cap a Barcelona i, quan el servei s’ha reprès, la incertesa i el malestar ja s’havien instal·lat a l’andana. “Puges aquí i agafes el primer que passa”, resumien alguns usuaris, cansats d’una situació que asseguren que “és cada dia” i que ni els bitllets gratuïts compensen.
A peu d’andana, el malestar era generalitzat. Pol, usuari habitual que viatja a Barcelona “un parell o tres dies la setmana”, explicava que ja ha hagut d’adaptar la seva rutina per no arribar tard: “El trajecte en principi és d’una hora i vint fins a Passeig de Gràcia, però fa mesos que no tardo això. Tardo entre una hora i tres quarts i dues hores i mitja”. Per això, en lloc d’agafar el tren que li tocaria per horari, opta per avançar-se: “Normalment agafaria el de les 8:47, però estic sempre agafant el de les 7:44 per poder arribar a temps si tinc sort”. I advertia que, tot i els abonaments i la gratuïtat temporal, el problema de fons continua: “La gratuïtat no compensa" i assegura que preferia "pagar i que funcioni”.
En la mateixa línia, Amadeu i Concepció resumien el sentiment d’impotència després que els informessin que no se sabia quan passaria un Mitja Distància cap a Barcelona: “Ja no hi ha ni horari, ens han dit: puges aquí i agafes el primer que passa”. Asseguren que ho pateixen sovint -“tres cops a la setmana”- i que la incertesa s’ha normalitzat també a la tornada: “A Barcelona igual, per tornar, el mateix. Ja no planteges horari”, diu Concepció. Tot plegat, afegeixen, té un efecte directe en el confort i la saturació: “Els de Sils o Caldes, quan pugen al tren ja no seuen. per sort aquí a Girona baixen els de Figueres i podem".
La falta d’informació clara a les pantalles i els canvis constants també desesperaven viatgers com Òscar, que lamentava que “cada dia és un desastre” i que aquest dimarts, a més, el caos s’estenia a l’alta velocitat: “Últimament vaig amb AVE, però avui l’AVE tampoc va bé… també va amb retard”. Al vestíbul, diversos passatgers comentaven retards de fins a tres quarts d’hora i combois plens.
Altres usuaris explicaven que han deixat de confiar en els horaris. Martina , que havia d’anar cap a Sils amb un tren de Rodalies per fer una gestió de la universitat, confessava que ja no mira gaire les franges perquè “passen a l’hora que els dona la gana”. I afegia que, fins i tot quan els trens circulen, no sempre acaben el recorregut previst: “M’han deixat tirada a Maçanet o directament mai he arribat, o he tingut hores d’espera perquè m’han canviat del regional” ja que ella és del Maresme i sovint agafa el tren de l costa.
Per a alguns, la resignació ja és la resposta automàtica. Benja, un viatger que esperava el tren sense previsió, ho deia amb un somriure cansat: “Com sempre, arriba un moment ja de resignació”.
I entre l’enuig i el cansament, Rosa posava veu a la queixa més repetida: que el problema és estructural i ve de lluny, però que ara s’ha agreujat. “Al matí porten un promig de cap a una hora de retard”, relatava, i recordava que fa “més de 20 anys” que agafa el tren: “No han anat mai bé, no han anat mai a una setmana d’hora. Però ara és pitjor”. Al seu entendre, faltaria que els qui prenen decisions ho patissin en primera persona: “Si els polítics agafessin Rodalies,sabrien de què parlen”.
Amb el servei reprès però encara amb retards i incertesa, l’escena a Girona era la d’un matí d'usuaris amunt i avall de les andaners, pantalles canviants i viatgers que, un cop més, han sortit de casa amb marge extra “per si de cas”.
Problemes a l'Alta Velocitat
Eugenia és una testimoni que ha patit aquest dimarts al matí els problemes amb l'Alta Velocitat. Aquesta hi ha retards freqüents a l’AVE Figueres–Girona–Barcelona. Posa com a exemples el tren de les 8:09 al final ha acabat sortint a les 8.50 i que el dia abans, va acabar sortint de Girona a les 9:30 hores, fet que va obligar molta gent a buscar alternatives. Diu que a atenció al client li han explicat que aquest dimarts els problemes han vincut per problemes de connexió/operativa a Barcelona i a efectes de la vaga com ara que "el maquinista ja no te obligacio de pernoctar a Figueres". Afegeix que les dues últimes setmanes no reben correus de preavís ni explicacions, que no hi ha indemnitzacions “des de l’accident d’Aldamuz”, i expressa malestar perquè ho acaben pagant els usuaris i perquè percep pitjor funcionament a Catalunya que en altres trajectes cap a Madrid.
