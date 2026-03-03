Intensifiquen el control de la mosca negra al Ter i els seus afluents
Dipsalut va fer catorze actuacions al Gironès i el Baix Empordà per evitar el risc de plagues a través d’un tractament contra les larves
Dipsalut va intensificar el control dels simúlids l’any passat a les comarques del Gironès i el Baix Empordà per evitar el risc de plaga.
Els simúlids són una família de dípters coneguts genèricament com a mosca negra. El seu hàbitat preferit són els entorns amb vegetació prop de rius i torrents. La posta d’ous i el desenvolupament de les larves es fa a l’aigua, les femelles són molt agressives i produeixen unes picades doloroses. El control de les plagues de mosca negra es fonamenta en la limitació del desenvolupament de les larves.
Per gestionar els riscos derivats d’aquests insectes, Dipsalut aplica la lluita biològica contra les larves al riu Ter al seu pas per les comarques del Gironès i el Baix Empordà. L’experiència assolida ha permès predir amb exactitud el moment en què cal fer el tractament antilarvari. D’aquesta manera, s’ha pogut millorar l’efectivitat i l’eficiència econòmica de les accions.
El primer tractament complet es va dur a terme a principis d’abril, seguit de cinc tractaments més fins a mitjans d’agost.
Paral·lelament, a part del Ter, es van fer un total de vuit tractaments addicionals dins de l’àrea de Salt-Girona, concretament al rec Monars, al riu Güell i al riu Onyar a la séquia d’en Vinyals, entre Celrà i Bordils, així com en diversos afluents del Ter.
Durant el segon trimestre (abril-juny), l’activitat de la mosca negra es va intensificar de manera notable i les densitats màximes anuals es van registrar a mitjans de juny, amb 61.334 larves/kg de macròfit. Pel que fa a la composició específica es va observar un canvi significatiu en la proporció d’espècies, destacant especialment l’augment del 620% de l’espècie S. erythrocephalum, l’espècie de mosca negra més agressiva envers els humans.
L'espècia més agressiva contra els humans va créixer més d'un 600%
Ja des de principis d’any es va evidenciar que el monitoratge del riu de manera continuada durant tot el període anual resulta vital. Malgrat tot, el cabal del Ter durant la temporada 2025 ha estat baix i força constant. Ha sigut un cabal massa baix per al bon tractament de simúlids al Ter.
Fa una vintena d’anys, l’hospital Josep Trueta va començar a atendre persones afectades amb unes picades molt fortes associades a aquests insectes. La majoria eren gent que vivia o havia estat prop del riu. A partir d’aquí, es va posar en marxa aquest servei de control, pioner a tot l’Estat, que aplica al Ter un larvicida d’origen biològic molt selectiu, que respecta tota la fauna acompanyant.
Serveis a ajuntaments
Entre els principals objectius del programa de l’organisme autònom de la Diputació de Girona hi ha establir sistemes de vigilància que permetin conèixer l’àmbit geogràfic de difusió dels simúlids a la demarcació de Girona a més d’instaurar sistemes de control de la població de simúlids.
Els destinataris són els ajuntaments de les comarques del Gironès i del Baix Empordà que es troben en l’àrea de difusió de la població de simúlids de la conca del riu Ter i els seus afluents.
El programa és finançat íntegrament per Dipsalut i ofereix un seguiment de les poblacions larvàries i l’aplicació de productes larvicides al riu Ter en els trams del Gironès i el Baix Empordà.
Un cop finalitzat el programa, es fa una elaboració d’un informe sobre les actuacions dutes a terme i l’evolució de les poblacions de mosca negra en els diferents trams del riu sota control.
