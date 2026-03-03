Les pluges i la calor disparen els controls contra les plagues
Girona és una de les ciutats catalanes on més ha crescut la demanda en la majoria d’empreses especialitzades en la lluita contra rosegadors i paneroles
Durant el 2025 es van intensificar les actuacions per combatre plagues de paneroles i rosegadors, especialment a les grans ciutats. Es tracta del quart any consecutiu en què augmenten aquest tipus d’intervencions, segons l’enquesta elaborada per l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP).
L’entitat atribueix aquest increment a la combinació de temperatures altes a l’estiu i episodis de pluges abundants en determinades zones, factors que van afavorir la proliferació d’aquestes espècies. Pel que fa a les intervencions contra les xinxes de llit, paparres i aus, s’han mantingut estables o han baixat.
L’anàlisi concreta que l’afectació té major incidència en ciutats grans com ara Tarragona, Girona, Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Les activitats de control de paneroles són, juntament amb les de rosegadors, les que el 2025 han crescut més en relació a l’any anterior. De fet, la demanda d’actuacions contra les paneroles durant el 2025 va augmentar per a un 81,5% d’empreses enquestades, mentre que es va mantenir estable o va disminuir per al 18,5% restant.
De cada deu empreses que van augmentar les actuacions, en més de set la pujada va ser d’entre un 10% i un 75%, sent les més significatives, segons els enquestats, a nuclis urbans. Segons Andreu Garcia, vicepresident i portaveu d’ADEPAP, «la climatologia del 2025 ha afavorit la proliferació d’insectes en general, ja que són animals als quals la calor afavoreix i fa que els seus cicles vitals s’accelerin i es reprodueixin més».
Més paneroles i rosegadors
Pel que fa a la panerola americana (Periplaneta americana), sol ser la que requereix més actuacions en els mesos càlids ja que «la seva activitat principal es troba tant a les xarxes de clavegueram públiques com en les privades o interiors dels edificis». En aquests casos «l’augment ve motivat, entre altres causes, per l’activitat reproductiva-colonitzadora de l’espècie i les altes temperatures; però també per l’estat de manteniment de les xarxes de clavegueram per la quantitat de matèria orgànica (aliment disponible) que hi ha i els desperfectes a la pròpia xarxa». Tot això «sense oblidar les restriccions cada cop més grans en l’ús de biocides», explica el portaveu d’ADEPAP.
De la mateixa manera que en el cas de les paneroles, les actuacions de control de rosegadors, en comparació a l’any 2024, la demanda d’actuacions va augmentar el 2025 per a més de vuit de cada deu empreses enquestades i una es va mantenir estable o va disminuir per a un 18,5% d’aquestes. En un 72,7% dels casos en què va augmentar la demanda d’actuacions de control de rosegadors, ho va fer entre un 10% i un 75%, i en el 27,3% dels casos va augmentar menys d’un 10%. Cal tenir present que el 2024, en relació al 2023, les actuacions de control de rosegadors ja havia augmentat gairebé per a set de cada deu empreses.
Segons Andreu García, «el canvi climàtic afavoreix l’activitat reproductora d’aquests mamífers que, a més, són de sang calenta i estan actius durant tot l’any». Això se suma a «les restriccions en l’ús de productes biocides i que, en entorns urbans, els rosegadors troben recursos gairebé il·limitats de menjar (escombraries) i aigua», afegeix. A tot plegat s’hi afegeix que «certes matèries actives rodenticides ja no funcionen per al control d’aquestes espècies» i que «el 60% d’aquestes matèries poden ser usades pel públic en general, sense cap restricció ni control sobre la seva correcta aplicació». Cal tenir present que, segons un estudi de la Universitat de Richmond, l’augment del nombre de rates a les ciutats d’arreu del món estan vinculades a l’escalfament del clima i al creixement de les ciutats.
Ascens d’insectes voladors
Seguidament, la demanda d’actuacions de control d’insectes voladors, principalment mosquits, va augmentar per a un 37% de les empreses enquestades en relació a l’any 2024 i es va mantenir estable o va disminuir per a un altre 55,6%. «Tot i que les actuacions el 2025 no van augmentar tant com el 2024, continuen sent prou altes a causa de la pluviometria, que el 2025 va ser abundant com ja va passar a l’any anterior, en què veníem de tres anys secs o molt secs», explica el portaveu d’ADEPAP. A més, Garcia explica que «de fet, ja hi ha estudis que demostren que hi ha zones del sud d’Europa on el mosquit tigre es manté actiu tot l’any».
Poques xinxes de llit
D’altra banda, un 33,3% de les empreses enquestades afirmen que va augmentar l’activitat de desinsectació de les xinxes de llit. Cal tenir present, però, que gairebé un 14,8% dels enquestats no ofereixen aquest tipus de servei. Per al 66,6% les empreses que fan desinsectació de xinxes de llit i en les quals va augmentar la demanda d’actuacions, aquestes van pujar entre 10% i el 50%. Per al 33,3% la demanda d’actuacions va augmentar menys d’un 10%.
Segons Andreu Garcia, «l’estil de vida amb cada cop més mobilitat entre territoris (viatges i comerç internacional), les plataformes privades de lloguer d’allotjament, els modes de consum que afavoreixen les compres de segona mà i l’augment de la resistència desenvolupada per les poblacions de xinxes als insecticides fan que, any a any, augmenti en major o menor grau la demanda de desinsectacions de xinxes de llit».
Poca activitat en aus
Pel que fa al control d’aus, només 3,3 de cada 10 empreses enquestades afirmen que van augmentar les actuacions d’aquest servei, després de dos anys d’augments significatius.
Per a un 25,9% la demanda d’actuacions es va mantenir estable o va disminuir. Cal tenir present que la resta, un 40,7% d’empreses enquestades, no fan aquest tipus d’actuacions. Ara bé, per a la meitat d’aquelles empreses que sí que fan control d’aus i que han augmentat la seva activitat en aquest àmbit, la pujada d’actuacions ha estat d’entre un 10 i un 25%.
Per a l’altra meitat, les actuacions van augmentar per sota del 10%. Les empreses afirmen que aquest augment es va produir sobretot als grans nuclis urbans, amb especial incidència a la demarcació de Barcelona.
Finalment, pel que fa al control de plagues, a causa de l’expansió de la paparra Hyalomma lusitanicum detectada a les zones urbanes i periurbanes de Barcelona i Tarragona, per segon any consecutiu s’ha afegit a l’enquesta d’ADEPAP una secció sobre el control de paparres. En aquest sentit, cal tenir present que més d’un 55% de les empreses enquestades no ofereixen aquest servei.
Més controls de legionel·la
En relació a l’any anterior, el 2025 va augmentar la demanda d’actuacions de control de legionel·la per a 3,7 de cada 10 de les empreses enquestades i es va mantenir estable per al 14,8%. Cal tenir en compte que més del 48,1% de les empreses que han respost l’enquesta no fan actuacions d’aquest tipus. En 5 de cada 10 casos en què va augmentar la demanda d’actuacions en aquest àmbit, ho va fer fins a un 25%. Per a la resta d’empreses la demanda va augmentar entre un 25% i un 100%. Aquestes noves actuacions s’han concentrat sobretot en sistemes de distribució d’aigua sanitària.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores