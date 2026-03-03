El nombre de morts a les comarques gironines baixa per cinquè any consecutiu
L'any passat l'Institut Nacional d'Estadística en va registrar 6.684, dada que suposa una davallada del 0,7% respecte al total definitiu del 2024
L’any passat van morir 6.684 persones a la província de Girona, segons estimacions provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en base a l’acumulació de defuncions setmanals fins a acabar el 2025. El total suposa una lleugera davallada del 0,7% respecte a l’any anterior, tenint en compte la dada definitiva anual del 2024.També es tracta de la xifra més baixa des del 2019, abans de la pandèmia, quan se’n van registrar 6.482.
L’objectiu de l’estimació del nombre de defuncions setmanals (EDeS) és oferir estimacions ràpides sobre el nombre de defuncions ocorregudes cada setmana i cada mes a partir de les inscripcions registrades als registres civils informatitzats, així com la comparació amb les dades històriques de defuncions. Això permet interpretar les dades amb una perspectiva històrica necessària, atesa la variabilitat que presenten les defuncions al llarg del temps.
Impacte de la covid i la calor
Si es compara la tendència de mortalitat dels últims anys, el més destacat és el repunt de defuncions el 2020 a partir de finals de març, en plena primera onada de la pandèmia de la covid-19. Durant uns quatre mesos, la taxa es va situar per sobre de la mitjana, tot i que es va tornar a anivellar a partir de l’estiu, fins que va tornar a remuntar a finals d’any. Per tot això, hi va haver 7.210 defuncions.
Pel que fa al 2021, la taxa va anar seguint una tendència dins la mitjana, malgrat que l’impacte de la covid-19 encara era considerable. Hi va haver 6.879 morts.
Seguidament, el més destacat del 2022 és el repunt de morts el mes de juny, que no es va estabilitzar fins a finals de juliol. Cal tenir present que durant l’estiu del 2022 es van batre rècords de mortalitat a causa de les altes temperatures, tant a Girona com a la resta de Catalunya i Espanya. D’aquesta manera, el 2022 hi va haver 6.999 morts a les comarques gironines, xifra que es va quedar a una defunció de superar el topall de les 7.000, tal com va passar el 2020, quan les defuncions van créixer un 11% respecte al 2019, quan n’hi va haver 6.482, la xifra més baixa d’aquesta sèrie analitzada.
Augment a Espanya
Pel que fa a Espanya, durant el 2025 s'estima que van morir 446.982 persones, un 2,5% més que l'any anterior.
Per edat i sexe, el descens relatiu més alt de les defuncions es va registrar en els nens menors de quatre anys (-12,9% respecte al 2024), mentre que l’increment més elevat es va observar en els nois de cinc a 29 anys (6,6%).
Respecte a les comunitats autònomes, els increments més elevats respecte al 2024 es van produir a les ciutats autònomes de Ceuta (16,5%) i Melilla (15,2%), i a les Canàries (5,9%). El descens més important es va registrar a la Rioja (-3,7%).
Encara no s’han publicat les principals causes de mortalitat, però segons les dades més recents del 2024, el càncer es consolida al primer lloc, en detriment de les malalties circulatòries.
