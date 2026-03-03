Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat

No hi ha hagut ferits i l’aparell afectat era un Pilatus PC-24 de Jetfly Aviation

Les fotos del jet privat que ha tingut una avaria a l’aeroport de Girona / David Aparicio

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Vilobí d'Onyar

La pista de l’aeroport de Girona-Costa Brava ha quedat inoperativa durant aproximadament mitja hora aquest dimarts per una avaria en un avió. L’episodi ha activat un dispositiu d’emergència amb Bombers i ambulàncies a la pista.

Segons ha pogut saber Diari de Girona es tractava d’un jet privat que tenia problemes al tren d’aterratge, i que això hauria obligat a immobilitzar l’aparell i a gestionar-ne la retirada per recuperar la normalitat. L’aeronau era un Pilatus PC-24 de la companyia Jetfly Aviation, amb seu a Luxemburg.

Les fotos del jet privat que ha tingut una avaria a l’aeroport de Girona / David Aparicio

D’acord amb les dades de seguiment del vol, al matí s’havia enlairat de Munic amb destinació Brussel·les i, posteriorment, ha volat cap a Girona al voltant de les 13.30 h. Tenia prevista l’arribada a les 15.08 h, però l’aterratge s’ha produït quatre minuts més tard.

TEMES

