La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
No hi ha hagut ferits i l’aparell afectat era un Pilatus PC-24 de Jetfly Aviation
La pista de l’aeroport de Girona-Costa Brava ha quedat inoperativa durant aproximadament mitja hora aquest dimarts per una avaria en un avió. L’episodi ha activat un dispositiu d’emergència amb Bombers i ambulàncies a la pista.
Segons ha pogut saber Diari de Girona es tractava d’un jet privat que tenia problemes al tren d’aterratge, i que això hauria obligat a immobilitzar l’aparell i a gestionar-ne la retirada per recuperar la normalitat. L’aeronau era un Pilatus PC-24 de la companyia Jetfly Aviation, amb seu a Luxemburg.
D’acord amb les dades de seguiment del vol, al matí s’havia enlairat de Munic amb destinació Brussel·les i, posteriorment, ha volat cap a Girona al voltant de les 13.30 h. Tenia prevista l’arribada a les 15.08 h, però l’aterratge s’ha produït quatre minuts més tard.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Retornats de França a Portbou
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona