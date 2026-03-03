Els ofereixen informació pel mòbil robat, acaben agredint-los i en sostreuen un altre de més de 1.000 euros a la sortida d’una discoteca de Banyoles
Els Mossos d’Esquadra han detingut tres joves pels fets, i n'han denunciat un quart per un furt comès a l’interior del local
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Banyoles tres joves de 20 a 24 anys com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació i de dos delictes lleus de lesions, després d’una agressió a una parella a la sortida d’una discoteca. Un quart implicat de 20 anys va ser denunciat penalment pel furt.
Els fets van passar la matinada del 15 de febrer. Segons la denúncia, a la dona li van sostreure dins del local el telèfon mòbil i la cartera que duia en una bossa de mà que havia deixat en un reservat. A l’interior de la discoteca hi havia poca gent —“com a molt una desena de persones”, recull la nota de lapolicia— i la parella va preguntar als assistents si algú havia vist res.
Cap a les sis del matí, van sortir de l’establiment sense haver recuperat les pertinences. Ja al carrer, per la zona de la Farga, se’ls van acostar tres joves que la parella havia vist a dins. D’acord amb el relat policial, els van oferir “donar-los la informació de qui tenia el seu mòbil” a canvi de 100 euros.
La parella va desconfiar i va demanar veure el telèfon abans, però els joves s’hi van negar, al·legant que no el portaven a sobre. Quan les víctimes van intentar allunyar-se caminant, els van seguir i van agredir-los: a l’home, amb cops de puny i puntades de peu; a la dona, amb empentes fins a fer-la caure a terra. En aquell moment, sempre segons la investigació, els assaltants van aprofitar per robar a l’home un mòbil valorat en més de 1.000 euros i uns auriculars que duia dins la bossa.
Atenció mèdica
Les dues víctimes van necessitar atenció mèdica per contusions i hematomes, i van aportar l’informe mèdic a la denúncia. A partir d’aquí, els Mossos van obrir una investigació que va culminar amb les detencions el 26 de febrer a Banyoles. Els arrestats —dos dels quals amb antecedents— van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona el 27 de febrer.
En paral·lel, la policia també va investigar el furt inicial dins de la discoteca i va identificar un presumpte autor diferent dels detinguts: un quart jove de 20 anys, denunciat penalment per furt.
