Deu nous creuers faran escala per primera vegada a la Costa Brava

La Costa Brava preveu rebre 70.000 creueristes gràcies a les 74 escales programades als ports de Palamós i Roses

El primer creuer d'aquest 2026 al port de Palamós.

El primer creuer d'aquest 2026 al port de Palamós. / ACN

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Palamós

La Costa Brava preveu una temporada de creuers de rècord amb 70.000 passatgers en 74 escales, entre els ports de Palamós i Roses. Aquest dimecres s'ha inaugurat la temporada amb l'arribada del Silver Mouse a Palamós que ha portat els primers creueristes al litoral gironí. Fins a 17 companyies operaran entre les dues localitats i deu dels bucs s'hi aturaran per primera vegada. Destaca també que la majoria de turistes arribaran en temporada baixa, fet que ajuda a incrementar l'impacte econòmic, que es preveu que estigui al voltant dels 6,7 milions d'euros, un punt i mig més que fa un any. Des de Ports de la Generalitat reconeixen que estan a l'expectativa per com pot afectar el context bèl·lic internacional.

