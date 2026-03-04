Els documents de voluntats anticipades es disparen a la Garrotxa
L'any passat se'n van registrar 220 des de la Fundació Hospital d'Olot, un 75% respecte al 2024
La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha tramitat, durant el 2025, un total de 220 documents de voluntats anticipades (DVA), en comparació amb els 126 registrats el 2024. Això representa un increment del 74,6 %, tenint en compte tant els documents registrats a l’hospital d’Olot, a través de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania (UAC), com els gestionats a les dues àrees bàsiques de la Fundació: Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas-Hostoles.
Concretament, el 2023 se’n van registrar 77; el 2024, 126; i el 2025, 220. L’increment dels darrers dos anys s’explica fonamentalment per l’entrada en vigor, el mes d’abril de 2024, de la Llei 2/2024, de 6 de febrer, que modifica la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació en salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica.
Aquesta reforma va introduir un canvi clau en el procés de registre del DVA i ha permès, per primera vegada, que es pugui formalitzar davant d’un professional sanitari de l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària o sociosanitària de Catalunya.
Voluntat sobre la salut
El DVA és un document mitjançant el qual una persona major d’edat, de manera lliure i conscient, deixa per escrit com vol que s’actuï en relació amb la seva salut si en algun moment no pot expressar la seva voluntat. Aquest document s’incorpora a la seva història clínica perquè el seu metge tingui en compte aquestes decisions.
És una eina que permet respectar l’autonomia de les persones i el seu dret, reconegut legalment i èticament, a decidir sobre la pròpia salut. El DVA ajuda a garantir que es compleixin els desitjos del pacient i dona més seguretat als professionals sanitaris a l’hora d’actuar d’acord amb la seva voluntat.
