Els metges anuncien dues noves jornades de vaga els dies 19 i 20 de març
Aquestes aturades eleven a nou els dies de protesta del col·lectiu mèdic des de l’inici de les mobilitzacions
Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari del col·lectiu mèdic, ha convocat dues noves jornades de vaga del personal del sistema públic i concertat en el marc del conflicte obert amb el Departament de Salut per reclamar una millora de les condicions laborals del col·lectiu.
L’aturada es farà els dies 19 i 20 de març, coincidint un cop més amb la vaga estatal de cinc dies, a la qual MC també dona suport. Aquestes aturades elevaran a nou els dies de protesta del col·lectiu mèdic català des de l’inici de les mobilitzacions a l’octubre, "sense que la conselleria hagi atès encara cap de les reivindicacions dels metges", segons lamenta el sindicat.
Amb aquesta nova vaga, MC intensifica la pressió sobre l’administració sanitària catalana i insisteix que la regulació de les condicions de treball del personal mèdic “és competència de la Generalitat”. El sindicat recorda que el marc normatiu vigent permet a les comunitats autònomes establir millores específiques en matèria de jornada, descansos i organització del treball, sense necessitat d’esperar reformes d’àmbit estatal.
En aquest sentit, pel que fa al contingut de la convocatòria, MC insisteix que la conselleria que dirigeix Olga Pané és ·competent per acordar aspectes d’organització, gestió i retribucions que afecten directament el personal facultatiu i, fins i tot, per promoure estatuts o convenis propis”.
Reivindicacions dels metges
Per això, el sindicat planteja diverses reivindicacions. Les propostes plantegen mantenir el respecte a la singularitat i la responsabilitat del treball mèdic i facultatiu, reformar el règim de jornada complementària i els descansos postguàrdia, i anticipar l’edat de jubilació al sistema de la Seguretat Social.
També es demana limitar les agendes dels metges de família d’atenció primària a un màxim de 25 actes assistencials diaris, preservar el terç no assistencial a l’atenció primària de l’ICS i estendre’l a tots els centres del SISCAT per potenciar la formació, la docència i la recerca, així com garantir el finançament íntegre d’aquestes activitats amb independència de la titularitat del centre.
A més, es proposa regular l’excés d’activitat amb programes especials voluntaris retribuïts com a mínim al 150% de l’hora ordinària en centres amb alta pressió assistencial, incrementar la retribució de l’hora de guàrdia fins almenys el 175% i acordar una nova regulació del temps de treball similar a la del Servei Aragonès de Salut, amb jornades anuals diferenciades segons el tipus de torn.
Per tot això, MC adverteix que el malestar del col·lectiu mèdic és “profund i perllongat en el temps” i reclama al Departament de Salut una negociació real i efectiva que permeti assolir acords concrets que donin resposta a les reivindicacions dels facultatius, perquè “mantenir un servei assistencial sostingut pel sobreesforç i l’explotació dels professionals no té més recorregut”.
