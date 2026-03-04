El Mirador de l’Estany de Banyoles es renova amb bancs, jardins i 10 places d’aparcament
La millora de l’entorn s’ha fet en quatre mesos i inclou tres panells informatius; a la primavera es preveu una neteja forestal
Banyoles ha donat per acabades les obres de millora de l’entorn del Mirador de l’Estany, al Puig de Sant Martirià, després de quatre mesos de treball i una inversió de 62.000 euros, segons l’Ajuntament. L’alcalde, Miquel Noguer, assegura que l’espai “ara és molt més amable i agradable”, mentre el consistori prepara una neteja de massa forestal per recuperar la vista del mirador.
Segons l’Ajuntament de Banyoles, la intervenció ha servit per endreçar l’entorn i crear un nou espai d’estada amb bancs de formigó d’un color semblant al del travertí, combinats amb noves zones enjardinades. En paral·lel, s’hi han habilitat unes 10 places d’aparcament.
En la presentació del final d’obra, Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, ha destacat que “hem aconseguit donar un nou aire a aquest espai, que ara és molt més amable i agradable, i del qual en podrà gaudir tant la gent que ens visita, com també els banyolins i banyolines”.
A més, el mirador incorpora tres panells informatius, segons la informació municipal. Un explica la regulació d’usos de l’Estany i la seva zona natural; un altre inclou un mapa de rutes a peu per l’entorn natural, amb itineraris que també passen pel barri vell de Banyoles; i el tercer aporta informació històrica del Puig de Sant Martirià, el Mirador de la Creu i l’antic Convent vell.
L’Ajuntament situa l’actuació dins el Pla de Sostenibilitat Turística de Destinació Banyoles – Ciutat d’Aigua, finançat amb fons Next Generation. Noguer també l’ha emmarcat en altres intervencions recents: “En definitiva, és una altra actuació d’aquests indrets típics i autèntics de casa nostra, com la que vam fer al Mirador Joan de Palau, de la qual n’estem molt contents i satisfets”.
La vista, pendent de la neteja del bosc
Tot i la millora de l’espai, el consistori admet que encara queda pendent “recuperar la visual pròpia del mirador” perquè, pel “creixement descontrolat del bosc”, el punt d’observació “encara no fa la funció com a tal”.
Per això, l’Ajuntament està tramitant un pla de neteja de massa forestal per aclarir el bosc i retirar un “nombre indeterminat” d’arbres morts o en mal estat que poden suposar una amenaça de caiguda. Segons el consistori, aquests treballs es faran aquesta primavera i han de permetre que el mirador recuperi la seva funció principal.
