Girona aguanta el "zero": una de les poques províncies de l’Estat sense morts a les carreteres

És el segon any seguit sense víctimes els dos primers mesos; el 2024 el període es va tancar amb tres morts

Agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra de Girona treballant en un macrocontrol a l’AP-7, en una imatge d'arxiu.

Agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra de Girona treballant en un macrocontrol a l’AP-7, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La província de Girona encadena, per segon any consecutiu, un inici d’any sense víctimes mortals a la xarxa viària interurbana i es consolida com una de les poques zones de l’Estat amb el comptador d'accidents mortals a zero. Mentrestant, el balanç estatal de la DGT situa el febrer amb 59 morts a les carreteres a Espanya.

La província de Girona no ha registrat cap víctima mortal a la xarxa viària interurbana en el que portem de 2026 i s’ha convertit en una de les nou excepcions de l’Estat on el marcador es manté a zero. Així ho reflecteix el quadre comparatiu provisional de la Direcció General de Trànsit (DGT) que situa Girona amb 0 sinistres mortals i 0 morts.

A més de Girona, en aquest mateix tall provincial el comptador de víctimes mortals es manté a zero a Àlava, Jaén, La Rioja, Ourense, Salamanca, Segòvia, i també les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

L’única catalana Girona és, també, l’única província catalana que manté el registre de víctimes mortals a zero en vies interurbanes en aquest inici d’any. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), fins al 28 de febrer a Catalunya s’han comptabilitzat 13 persones mortes en 13 accidents mortals a la xarxa interurbana, nou menys que en el mateix període de 2025.

Dues morts en vies urbanes

Tot i el balanç interurbà a zero, a la província de Girona sí que s’han registrat dues víctimes mortals en accidents de trànsit aquest 2026, però en zona urbana, fet pel qual no consten en el recompte d’accidentalitat mortal a carreteres interurbanes. Es tracta del motorista de 17 anys mort a Camós i de la vianant de 42 anys atropellada a Empuriabrava.

Context estatal

En paral·lel, el balanç mensual de la DGT indica que el febrer de 2026 va acabar amb 59 persones mortes en 58 sinistres mortals a les vies interurbanes, nou menys que el febrer de 2025, malgrat un context de més mobilitat.

La DGT també posa el focus en l’evolució del perfil de les víctimes: augmenten els morts que eren usuaris vulnerables (34, set més que el febrer de 2025) i destaca especialment la xifra de 14 vianants morts (cinc més). Pel que fa al tipus de via, el febrer deixa menys víctimes en autopistes i autovies (13 morts, 11 menys) i més en carreteres convencionals (46 morts, 2 més).

